İran\'dan Trump\'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı\'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Hürmüz Boğazı hattındaki hava sahasında askeri atış faaliyeti nedeniyle Havacılara Bildiri (NOTAM) yayımladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ASKERİ ATIŞ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İran tarafından yayımlanan havacılık duyurusuna göre, Hürmüz Boğazı çevresinde askeri atış faaliyeti gerçekleştirilecek.

Askeri faaliyetin 27–29 Ocak tarihlerinde 5 deniz mili yarıçaplı dairesel bir alan içinde yapılacağı ve tatbikat süresince söz konusu bölgede yer seviyesinden 25 bin fit irtifaya kadar olan hava sahasının kısıtlı ve tehlikeli kabul edileceği bildirildi.

ABD DE ORTA DOĞU'DA TATBİKAT DÜZENLEYECEK

ABD Orta Doğu'da hava tatbikatı düzenleyecek. ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT) tarafından yapılan açıklamada, "AFCENT'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı gerçekleştirecek" denildi.

ABRAHAM LINCOLN ORTA DOĞU'DA

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığını duyurmuştu. CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı paylaşım yapılmıştı.

Söz konusu paylaşımda, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor." ifadelerine yer verilmişti. Paylaşımın devamında, uçak gemisinin, "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Orta Doğu'da konuşlandırılmış durumda olduğu belirtilmişti.

CENTCOM'un paylaşımı, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına dair haberlerin uluslararası medyada yer aldığı dönemde yapılmıştı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.