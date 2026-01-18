İran'dan Trump'a Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran'dan Trump'a Sert Tepki

18.01.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Trump'ın 800 idam kararının iptal edildiği açıklamasını 'gerçek dışı' olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Göstericilerden 800 kişinin idam kararının iptal edildiğine" ilişkin ifadelerini "sorumsuzca" ve "gerçek dışı" olarak nitelendirdi.

İran devlet televizyonuna göre Bekayi, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Bekayi, "İran'da 800 kişinin idamına ilişkin konuşmalar sorumsuzca ve gerçek dışıdır. Mahkeme kararları zaman alır. Böyle önemli bir konu hakkında zaten bu kadar hızlı karar verilemez." dedi.

İranlı Sözcü, gösteriler esnasında bazı büyükelçiliklerin kapatıldığı yönündeki bir soru üzerine şunları söyledi:

"İnternetin kesilmesi ve olayların meydana getirdiği endişe nedeniyle bazı büyükelçiliklerin diplomatları, ülkelerine gitti fakat hiçbir büyükelçilik kapanmadı. Geçici olarak giden diplomatların bir an önce geri dönmelerini ve elçilik çalışmalarının normale dönmesini umuyoruz."

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran yönetiminin 800'den fazla idamı iptal etmesine büyük saygı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Dün gerçekleşmesi planlanan tüm infazların (800'den fazla) İran yönetimi tarafından iptal edilmiş olmasına büyük saygı duyuyorum. Teşekkürler." ifadelerini kullanmıştı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 308 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 266 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran'da gösteriler birkaç gündür sona ermiş durumda. Ölü ve gözaltı sayısındaki artışın, HRANA'ya ulaşan rakamların teyit edilme sürecinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Donald Trump, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Trump'a Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
İstanbul’da kar geliyor, tarih verildi Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar İstanbul'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

19:22
Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu
Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu
19:13
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
19:06
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 19:33:40. #7.11#
SON DAKİKA: İran'dan Trump'a Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.