İran'dan "Ukrayna uçağının düşürülme olayı siyasallaştırılmamalı" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'dan 'Ukrayna uçağının düşürülme olayı siyasallaştırılmamalı' açıklaması - Son Dakika

İran'dan "Ukrayna uçağının düşürülme olayı siyasallaştırılmamalı" açıklaması

6 saat önce

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Ukrayna Hava Yollarına ait uçağın düşürülme olayının siyasallaştırılmaması gerektiğini söyledi.

İran'dan

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Ukrayna Hava Yollarına ait uçağın düşürülme olayının siyasallaştırılmaması gerektiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Şemhani Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Danilov'la yaptığı telefon görüşmesinde, düşürülen uçakla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Uçak kazasında ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Şemhani, "Bu acı olay insani bir hatadan meydana gelmiştir. Kötü niyetlilerin müdahalesine izin vermeyelim ki olay siyasi bir tartışmaya dönüşmesin." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov ise konuyla ilgili iki ülke arasındaki iş birliğinin devam etmesini ve inceleme-araştırma çalışmalarının bir an önce yapılarak olayın aydınlığa kavuşturulmasını istedi.

İran, uçağın füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti

Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba günü Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 11'i Ukrayna vatandaşı 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

Ali Şemhani, Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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