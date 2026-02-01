Saldırıya hazırlanan İran, ABD\'ye bu görselle meydan okudu! Yer verilen ayet dikkat çekici

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken Devrim Muhafızları Ordusu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Paylaşımda, İran'a yakın bölgede konuşlu bulunan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarında sık sık tehdit unsuru olarak gündeme getirdiği USS Abraham Lincoln uçak gemisinin fırtınalı ve kan kırmızısı tonların hakim olduğu bir denizde hedef alındığı görsel yer aldı.
Paylaşımda, uçak gemisine isabet eden bir yıldırımın yanı sıra ABD'ye ait savaş uçaklarının denize düşerek batmış şekilde tasvir edildiği, denize saplanmış kılıç figürlerinin öne çıktığı görüldü.
Görselde ayrıca Saf Suresi'nin 13'üncü ayeti olan "Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih" ifadesine yer verildi.
Söz konusu paylaşım şu şekilde;
