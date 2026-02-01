Saldırıya hazırlanan İran, ABD'ye bu görselle meydan okudu! Yer verilen ayet dikkat çekici - Son Dakika
Saldırıya hazırlanan İran, ABD'ye bu görselle meydan okudu! Yer verilen ayet dikkat çekici

Saldırıya hazırlanan İran, ABD\'ye bu görselle meydan okudu! Yer verilen ayet dikkat çekici
01.02.2026 23:42
Washington-Tahran hattında gerilim tırmanırken Devrim Muhafızları Ordusu, İran'a yakın bölgede konuşlu bulunan ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef alan bir görsel paylaştı. Geminin fırtınalı ve kan kırmızısı tonların hakim olduğu bir denizde hedef alındığı ve ABD'ye ait savaş uçaklarının denize düşerek batmış şekilde tasvir edildiği görselde, Saf Suresi'nin 13'üncü ayeti olan ''Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih'' ifadesine de yer verildi.

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken Devrim Muhafızları Ordusu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ABD UÇAK GEMİSİNİ HEDEF ALAN PAYLAŞIM

Paylaşımda, İran'a yakın bölgede konuşlu bulunan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarında sık sık tehdit unsuru olarak gündeme getirdiği USS Abraham Lincoln uçak gemisinin fırtınalı ve kan kırmızısı tonların hakim olduğu bir denizde hedef alındığı görsel yer aldı.

Paylaşımda, uçak gemisine isabet eden bir yıldırımın yanı sıra ABD'ye ait savaş uçaklarının denize düşerek batmış şekilde tasvir edildiği, denize saplanmış kılıç figürlerinin öne çıktığı görüldü.

AYETE DE YER VERİLDİ

Görselde ayrıca Saf Suresi'nin 13'üncü ayeti olan "Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih" ifadesine yer verildi.

Söz konusu paylaşım şu şekilde;

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD uçak gemisini hedef alan paylaşım
Kaynak: İHA

Devrim Muhafızları, Savaş ve Çatışma, Abraham Lincoln, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Tahran, Hakim, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Saldırıya hazırlanan İran, ABD'ye bu görselle meydan okudu! Yer verilen ayet dikkat çekici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Çok komik bu iran dua ile mi durduracaklar :)) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
