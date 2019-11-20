Son Dakika Haberleri: İran destekli grupların Suriye'nin İdlib kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze...
Son Dakika Güncel İran destekli grupların Suriye'nin İdlib kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze... - Son Dakika

İran destekli grupların Suriye'nin İdlib kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze...

6 saat önce

İran destekli grupların Suriye'nin İdlib kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 8 sivil hayatını kaybetti.

İran destekli grupların Suriye'nin İdlib kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze..., System.String[]

İran destekli grupların Suriye'nin İdlib kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 8 sivil hayatını kaybetti

Suriye, İdlib, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:40 Kaynak: AA
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