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İran destekli grupların Suriye'nin İdlib kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze...
6 saat önce
İran destekli grupların Suriye'nin İdlib kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 8 sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:40 Kaynak: AA
İran destekli grupların Suriye'nin İdlib kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 8 sivil hayatını kaybetti
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