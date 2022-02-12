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İran Devrim Muhafızları Ordusunda yolsuzluk iddiaları - Son Dakika

İran Devrim Muhafızları Ordusunda yolsuzluk iddiaları

12.02.2022 14:44
İran Devrim Muhafızları Ordusunda yolsuzluk iddiaları

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarının 4 yıl önce yaptığı bir konuşmaya ait olduğu iddia edilen sızdırılan bir ses kaydında, mevcut Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani gibi üst düzey komutanların yolsuzluklarla...

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarının 4 yıl önce yaptığı bir konuşmaya ait olduğu iddia edilen sızdırılan bir ses kaydında, mevcut Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani gibi üst düzey komutanların yolsuzluklarla ilgili ilişkilerinden söz ediliyor.

Prag merkezli Radio Free Europe'a bağlı Farsça yayın yapan Radiofarda, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Ali Caferi ile Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Sadık Zülkadrnia arasında 4 yıl önce yapılan bir konuşmaya ait olduğu iddia edilen 50 dakikalık bir ses kaydı yayınladı.

Yayınlanan ses kaydında, mevcut Meclis Başkanı ve dönemin Tahran Belediye Başkanı Kalibaf'ın yanı sıra Devrim Muhafızları Koordinatör Yardımcısı Cemaleddin Abrumend, İstihbarat Kurumu Başkanı Hüseyin Taib ve Kudüs Gücü'nün eski komutanı Kasım Süleymani gibi isimlerin Devrim Muhafızları Kooperatifi Vakfı'na ait "Yas Holding"deki yolsuzluk dosyasındaki rolünden söz ediliyor.

Konuşmanın bir bölümünde Zülkadrnia, Yas Holding'deki yolsuzluklarla ilgili dosyanın kapatılması için Kalibaf'ın nüfuzunu kullanmaya çalıştığını ve bu sırada da Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumu Başkanı Taib'in de Kalibaf'a destek verdiğini anlatıyor.

Caferi ise Kasım Süleymani'nin, Devrim Muhafızları'nın o zamanki Koordinatör Yardımcısı Abrumend ve yolsuzluk dosyasında adı geçen kişilerin soruşturulmasından rahatsız olduğunu ve durumu İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile konuştuğundan bahsediyor.

Konuşmanın devamında da Zülkadrnia, Hamaney'in, Yas Holding'in faaliyetlerinin amacının Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'ne finansal destek sağlamak olduğunu ve holdingin mali kaynaklarının yüzde 90'ının Kudüs Gücü'ne tahsis edilmesi gerektiğine dair talimat verdiğini söylüyor.

Yas Holding olarak bilinen Yas Ekonomik Kalkınma Grubu Şirketi, Devrim Muhafızları Kooperatif Vakfı'nın ana kuruluşu olarak faaliyet gösteriyordu. Söz konusu holdingin aslında Kudüs Gücü'nün hazinesi rolünü oynadığına dair güçlü iddialar ülke medyasında da yer bulmuştu.

Yas Holding, 1996 yılında bazı yöneticilerinin tutuklanmasına yol açan kapsamlı yolsuzluk soruşturması sonrasında feshedildi. Kalibaf döneminde Tahran Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kendisi de Kalibaf gibi eski asker olan İsa Şerifi, milyonlarca dolarlık yolsuzluk dosyasındaki rolü nedeniyle askeri mahkeme tarafından Mart 2021'de 20 yıl hapse mahkum edildi. Yargılanan diğer sanık Mahmud Seyf'e ise aynı mahkeme tarafından 30 yıl hapis cezası verilmişti.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (IRIB) eski Başkanı Muhammed Serefraz da Mayıs 2019'da yaptığı bir açıklamada, dönemin Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Taib'in yolsuzluklardaki rolünü anlatmıştı.

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Devrim Muhafızları, Yolsuzluk, Kudüs, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Devrim Muhafızları Ordusunda yolsuzluk iddiaları - Son Dakika


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