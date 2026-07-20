İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Rıza Pehlevi'ye ağır suçlama: İsrail ile İran'ı bölme planı yaptı - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Rıza Pehlevi'ye ağır suçlama: İsrail ile İran'ı bölme planı yaptı

İran Dışişleri Bakanı Arakçi\'den Rıza Pehlevi\'ye ağır suçlama: İsrail ile İran\'ı bölme planı yaptı
20.07.2026 17:33
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sürgünde yaşayan devrik Şah’ın oğlu Rıza Pehlevi’nin İsrail ziyareti sırasında İran’ın parçalanmasına yönelik bir plan üzerinde uzlaştığını iddia etti. Arakçi, ülkeyi bölmeyi ve rejimi yıkmayı hedefleyen planların başarısızlıkla sonuçlandığını öne sürdü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülke basınına yaptığı açıklamalarda sürgünde yaşayan devrik Şah'ın oğlu, muhalif isim Rıza Pehlevi’yi ve İsrail yönetimini hedef aldı. Arakçi, Pehlevi’nin İsrail temasları sırasında İran'ın toprak bütünlüğünü ve rejimini doğrudan hedef alan bir senaryo üzerinde anlaşmaya vardığını savundu.

"ÇEVRE BÖLGELER SİZİN, MERKEZ BENİM OLSUN" İDDİALARI 

Pehlevi’nin İsrail ziyaretindeki görüşmelerine değinen Arakçi, söz konusu pazarlığa ilişkin şu iddialarda bulundu:

"İsrail'e yaptığı bir ziyaret sırasında Rıza Pehlevi, İran'ın parçalanması konusunda anlaştı. Müzakerelerde, 'Kenar bölgeler sizin olsun, merkezdeki o bölge ise bana kalsın, ben Şah olayım' ifadelerini kullandı. İran'ı bölmek, rejimi çökertmek ve iç karışıklık çıkarmak için tüm planlarını yapmışlardı ancak bunu başaramadılar."

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Rıza Pehlevi'ye ağır suçlama: İsrail ile İran'ı bölme planı yaptı

ARKA PLAN: 2023’TEKİ İSRAİL ZİYARETİ 

İran yönetimi tarafından "vatana ihanet" ile suçlanan Rıza Pehlevi, Nisan 2023'te İsrail'i ziyaret etmişti. 1979 İslam Devrimi'nden bu yana üst düzey bir İranlı muhalif figürün İsrail'e gerçekleştirdiği bu ilk açık ziyarette Pehlevi; İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu dahil olmak üzere çok sayıda yetkiliyle bir araya gelmişti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Rıza Pehlevi'ye ağır suçlama: İsrail ile İran'ı bölme planı yaptı

Pehlevi kanadı, söz konusu ziyareti "İran ve İsrail halkları arasında tarihi dostluğu yeniden tesis etme ve İbrahim Anlaşmaları'nı destekleme adımı" olarak tanımlarken; Tahran yönetimi ise bu temasların dış güçlerin müdahale planlarının bir parçası olduğunu savunmaya devam ediyor.

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Son Dakika İran İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Rıza Pehlevi'ye ağır suçlama: İsrail ile İran'ı bölme planı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Rıza Pehlevi'ye ağır suçlama: İsrail ile İran'ı bölme planı yaptı - Son Dakika
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