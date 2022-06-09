İran Dışişleri Bakanı, Hindistan ile bilim ve teknoloji konularında anlaşmaya vardıklarını söyledi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hindistan ile ekonomik, kültürel ve turizm iş birliği ile bilim ve teknoloji konularında anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (İSNA) göre, Abdullahiyan, Hindistan'a ilk defa yaptığı resmi ziyaret kapsamında Mumbai kentinde Hintli iş insanları ve yetkililerle bir araya geldi.

Yeni Delhi'de yetkililerle yaptığı görüşmelere değinerek ekonomik, kültürel ve turizm iş birliği ile bilim ve teknoloji konularında anlaşmaya varıldığını belirten Abdullahiyan, ticari ve ekonomik kolaylıklar sağlama konusunda ileriye dönük görüşmeler yaptıklarını söyleyerek, iki ülke arasında geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ticari bir ilişkinin olduğunu ifade etti.

Hindistan ile uzun vadeli iş birliği için bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını kaydeden Abdullahiyan, İran'da petrol, gaz ve petrokimya alanında Hindistan ile ticari ilişkide göz önünde bulundurulacak geniş bir yelpazenin olduğunu söyledi.

"Bankacılık işlemlerini canlandıracak mekanizmalar var"

Abdullahiyan, ticari ilişkileri geliştirmek için iyi bir rota olan Çabahar Limanı'na sahip olmaktan memnun olduklarını, her iki tarafın da Çabahar'a yaklaşımının iyi olduğunu belirtti.

Hintli mevkidaşı ile bankacılık mekanizmasına duyulan ihtiyaç hakkında ayrıntılı olarak konuştuklarını aktaran Abdullahiyan, uluslararası hukuk çerçevesinde finans ve bankacılık işlemlerini canlandırabilecekleri mekanizmaların olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İran'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği'nin Hindistan ile ekonomik ve ticari etkileşimleri kolaylaştırmak için kapsamlı iş birliğine hazır olduğunu kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı'nın Yeni Delhi görüşmeleri

Abdullahiyan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinde Hintli yetkililerle buluşmalarına değinerek, İran ve Hindistan iş birliğinin çeşitli alanlarda ilerlemesini istediklerini belirtmişti.

Modi, Kovid-19 salgınının Hindistan ile İran ilişkilerinin hızının düşmesine neden olduğunu, bu sorunun çözülmesi ile ikili ilişkilerin tüm alanlarda hızlandırılmasını umduklarını söylemişti.

İki ülkenin çeşitli alanlardaki iş birliğine yönelik imzaladığı mevcut anlaşmalara dikkati çeken Modi, ulaşım hatları başta olmak üzere iş birliğinin hızlandırılmasını istediklerini dile getirmişti.

Abdullahiyan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile yaptığı görüşmede de İran ile Hindistan'ın stratejik iş birliği için bir yol haritası hazırlamanın, iki ülke arasındaki uzun vadeli ilişkileri düzenleyebileceğini ve yıkıcı faktörlerin etkisinden koruyabileceğini söylemişti.

İran ve Hindistan dışişleri bakanları, Afganistan'da tüm etnik ve dini grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulması gereğini vurgulamıştı.

Bu görüşmede iki bakanın katılımıyla İran ile Hindistan arasında Sivil ve Ticari Konularda Adli Yardım Anlaşması imzalanmıştı.

Hindistan Ulusal Güvenlik Yüksek Danışmanı Ajit Doval ile de görüşen Abdullahiyan, İran'ın Yeni Delhi'deki Büyükelçiliğinde bir grup Hindistanlı Müslüman din adamıyla bir araya gelmişti.