İran Dışişleri Bakanı, Hindistan ile bilim ve teknoloji konularında anlaşmaya vardıklarını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

İran Dışişleri Bakanı, Hindistan ile bilim ve teknoloji konularında anlaşmaya vardıklarını söyledi

09.06.2022 19:53
İran Dışişleri Bakanı, Hindistan ile bilim ve teknoloji konularında anlaşmaya vardıklarını söyledi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hindistan ile ekonomik, kültürel ve turizm iş birliği ile bilim ve teknoloji konularında anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hindistan ile ekonomik, kültürel ve turizm iş birliği ile bilim ve teknoloji konularında anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (İSNA) göre, Abdullahiyan, Hindistan'a ilk defa yaptığı resmi ziyaret kapsamında Mumbai kentinde Hintli iş insanları ve yetkililerle bir araya geldi.

Yeni Delhi'de yetkililerle yaptığı görüşmelere değinerek ekonomik, kültürel ve turizm iş birliği ile bilim ve teknoloji konularında anlaşmaya varıldığını belirten Abdullahiyan, ticari ve ekonomik kolaylıklar sağlama konusunda ileriye dönük görüşmeler yaptıklarını söyleyerek, iki ülke arasında geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ticari bir ilişkinin olduğunu ifade etti.

Hindistan ile uzun vadeli iş birliği için bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını kaydeden Abdullahiyan, İran'da petrol, gaz ve petrokimya alanında Hindistan ile ticari ilişkide göz önünde bulundurulacak geniş bir yelpazenin olduğunu söyledi.

"Bankacılık işlemlerini canlandıracak mekanizmalar var"

Abdullahiyan, ticari ilişkileri geliştirmek için iyi bir rota olan Çabahar Limanı'na sahip olmaktan memnun olduklarını, her iki tarafın da Çabahar'a yaklaşımının iyi olduğunu belirtti.

Hintli mevkidaşı ile bankacılık mekanizmasına duyulan ihtiyaç hakkında ayrıntılı olarak konuştuklarını aktaran Abdullahiyan, uluslararası hukuk çerçevesinde finans ve bankacılık işlemlerini canlandırabilecekleri mekanizmaların olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İran'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği'nin Hindistan ile ekonomik ve ticari etkileşimleri kolaylaştırmak için kapsamlı iş birliğine hazır olduğunu kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı'nın Yeni Delhi görüşmeleri

Abdullahiyan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinde Hintli yetkililerle buluşmalarına değinerek, İran ve Hindistan iş birliğinin çeşitli alanlarda ilerlemesini istediklerini belirtmişti.

Modi, Kovid-19 salgınının Hindistan ile İran ilişkilerinin hızının düşmesine neden olduğunu, bu sorunun çözülmesi ile ikili ilişkilerin tüm alanlarda hızlandırılmasını umduklarını söylemişti.

İki ülkenin çeşitli alanlardaki iş birliğine yönelik imzaladığı mevcut anlaşmalara dikkati çeken Modi, ulaşım hatları başta olmak üzere iş birliğinin hızlandırılmasını istediklerini dile getirmişti.

Abdullahiyan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile yaptığı görüşmede de İran ile Hindistan'ın stratejik iş birliği için bir yol haritası hazırlamanın, iki ülke arasındaki uzun vadeli ilişkileri düzenleyebileceğini ve yıkıcı faktörlerin etkisinden koruyabileceğini söylemişti.

İran ve Hindistan dışişleri bakanları, Afganistan'da tüm etnik ve dini grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulması gereğini vurgulamıştı.

Bu görüşmede iki bakanın katılımıyla İran ile Hindistan arasında Sivil ve Ticari Konularda Adli Yardım Anlaşması imzalanmıştı.

Hindistan Ulusal Güvenlik Yüksek Danışmanı Ajit Doval ile de görüşen Abdullahiyan, İran'ın Yeni Delhi'deki Büyükelçiliğinde bir grup Hindistanlı Müslüman din adamıyla bir araya gelmişti.

YORUMLAR
500
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hintli mevkidaşı ile siyasi ve ekonomik konuları ele aldı İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hintli mevkidaşı ile siyasi ve ekonomik konuları ele aldı
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, India, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı, Hindistan ile bilim ve teknoloji konularında anlaşmaya vardıklarını söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:52 Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası dolar 16.90'a geriledi
19:42 Psikolog Esra Ezmeci'nin estetiksiz fotoğrafı sosyal medyayı salladı
19:36 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız adımları bu akşam kamuoyu ile paylaşacağız
19:31 Arda Turan ve Berkay davasında Burak Yılmaz tanık olarak dinlendi: Ben uzak olduğum için konuşmaları duymadım
19:03 Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu! İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile görüşüyor
18:42 16 ve 13 yaşındaki iki çocuğun tartışması kanlı bitti! Biri hapse biri mezara gitti
18:36 Balık tutmak için hayvan sulama göletine giren adam hayatını kaybetti
18:09 Bilecik'te feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: 2'si ağır 13 kişi yaralı
17:50 Sürenin dolmasına dakikalar kala TFF'ye yeni başkan adayı çıktı
17:13 Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 20:00:36. #1.13#
SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı, Hindistan ile bilim ve teknoloji konularında anlaşmaya vardıklarını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement