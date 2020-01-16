İran Dışişleri Bakanı Zarif Hint mevkidaşıyla nükleer anlaşmayı görüştü - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile nükleer anlaşmayı görüştü.

İran devlet medyasındaki haberlere göre, Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Raisina Dialogue 2020" toplantısına katılmak üzere Yeni Delhi'de bulunan Zarif, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ile bir araya geldi.

Görüşmede, nükleer anlaşma ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Zarif'in Yeni Delhi'de Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Zarif-Payne görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Zarif, Yeni Delhi'deki temasları kapsamında dün Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Danimarka Dışişleri Bakanı Jip Koofod, Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib ve Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile bir araya gelmişti.