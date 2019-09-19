Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Trump'ı savaşa sürüklemeye çalışıyorlar"
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İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Trump'ı savaşa sürüklemeye çalışıyorlar"

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinin vurulmasının 'savaş nedeni' açıklamalarına karşılık, "Savaş sebebi mi savaş kışkırtıcılığı mı? Bolton'ın B Takımı'nın kalıntıları Trump'ı savaşa sürüklemeye çalışıyorlar" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif:

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinin vurulmasının 'savaş nedeni' açıklamalarına karşılık, "Savaş sebebi mi savaş kışkırtıcılığı mı? Bolton'ın B Takımı'nın kalıntıları Trump'ı savaşa sürüklemeye çalışıyorlar" dedi.


İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ı etiketleyerek yaptığı açıklamada, "Bolton'ın B Takımı'nın kalıntıları Trump'ı savaşa sürüklemeye çalışıyorlar. Kendi iyilikleri için, uğraştıkları şeyi elde etmemeleri için dua etmeliler. Yemen Savaşı'nı 4 yıl önce sona erdiremeyecek kadar kibirliydiler" dedi.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutarak saldırıyı "savaş nedeni" açıklamasını yapmıştı.


Açıklamasına Pompeo'yu etiketleyerek devam eden Zarif, "Acemi mevkidaşıma tarih dersi. Nelson Mandela'da 2008 yılına kadar ABD'nin terörist izleme listesindeydi. 15 yıl sonra Nobel Barış Ödülü verildi" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:45 Kaynak: İHA
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