İran donanmasının en büyük tonajlı gemisi Umman Denizi'nde battı - Son Dakika

Umman Denizi'nde yanmaya başlayan İran Deniz Kuvvetleri'ne ait "Hark" adlı gemi saatler sonra battı.

İran Deniz Kuvvetleri'ne ait "Hark" adlı gemide Cask Limanı açıklarında yangın çıktığı bildirildi. İran Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 20 saat süren söndürme çalışmalarına rağmen geminin yangın nedeniyle battığı ifade edildi. Gemideki tüm mürettebatın kurtarıldığı aktarılırken, yangının çıkış nedenine yönelik bir bilgi verilmedi.

İran Deniz Kuvvetleri donanmasına ait Hark adlı askeri gemi, İran donanmasının en büyük tonajlı gemisi olarak kabul ediliyor.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)