İran, Herhangi Bir Düşman Hamlesine Karşı Ezici Karşılık Vereceği Konusunda Uyardı - Son Dakika
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İran, Herhangi Bir Düşman Hamlesine Karşı Ezici Karşılık Vereceği Konusunda Uyardı

06.07.2022 12:00
İran, Herhangi Bir Düşman Hamlesine Karşı Ezici Karşılık Vereceği Konusunda Uyardı

TAHRAN, 6 Temmuz (Xinhua) -- İranlı bir ordu komutanı Salı günü yaptığı açıklamada, İran Hava Savunma Kuvvetleri'nin ülke sınırlarının ötesindeki düşman hareketlerini gözlemlediğini ve tespit ettiğini söyledi ve herhangi bir "uygunsuz ve yanlış" hamlenin ezici bir karşılık alacağı konusunda uyardı.

TAHRAN, 6 Temmuz (Xinhua) -- İranlı bir ordu komutanı Salı günü yaptığı açıklamada, İran Hava Savunma Kuvvetleri'nin ülke sınırlarının ötesindeki düşman hareketlerini gözlemlediğini ve tespit ettiğini söyledi ve herhangi bir "uygunsuz ve yanlış" hamlenin ezici bir karşılık alacağı konusunda uyardı. Resmi Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, İran Hava Savunma Kuvvetleri komutanı Alireza Sabahifard, ülkenin güneydoğusundaki bir hava savunma birimini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Modern ekipmanlar üretiyoruz ve düşmanlar gücümüzü sürekli gözlemledikleri için bunun farkındalar" dedi. Sabahifard, İran Hava Savunma Kuvvetleri'nin yerli yeteneklere ve uzmanlara güvenerek savunma biliminde düşmanları şok eden önemli ilerleme kaydettiğini söyledi. Komutan Sabahifard, düşmanların, İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri'nin savaş yeteneklerinin son yıllarda iç başarılar ve ilerlemeler ışığında ne kadar geliştiğini bildiğini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Togo Cumhuriyeti, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Herhangi Bir Düşman Hamlesine Karşı Ezici Karşılık Vereceği Konusunda Uyardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran, Herhangi Bir Düşman Hamlesine Karşı Ezici Karşılık Vereceği Konusunda Uyardı - Son Dakika
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