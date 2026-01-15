İran Hudut Güvenliği Sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran hudut hattında 203 elektro-optik, 43 asansörlü kule kurulumu ile 380 kilometre modüler beton duvar inşası ve 553 kilometrelik hendek kazma faaliyetlerinin tamamlandığını bildirdi.

MSB tarafından, 8'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nde (ASFAT) düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin soruları yanıtlandı.

Suriye'deki son duruma ilişkin soru üzerine şunlar kaydedildi:

"Suriye'deki tüm etnik gruplara karşı eşitlik ilkesi çerçevesinde birlik ve bütünlüğünü sağlamak üzere hareket eden Suriye hükümeti, kamu düzenini ve vatandaşlarının can güvenliğini tesis etmek maksadıyla Halep'te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra etmiştir. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, 'tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz."

İran'daki son durum ve hudut güvenliği

İran'daki gelişmelere ilişkin soru üzerine, 560 kilometrelik İran hududunun güvenliğinin, bölgede bulunan Hudut Birliklerince "hudut namustur" anlayışıyla, her türlü hava ve arazi şartında 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle sağlandığı vurgulandı.

Bakanlık tarafından şunlar ifade edildi:

"Hudutlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş sınır fiziki güvenlik sistemi tesis edilmekte, ayrıca hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek alınan tedbirler artırılmaktadır. İran hudut hattı boyunca, 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 kilometre Modüler Beton Duvar inşası ile 553 kilometrelik hendek kazma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. Mevcut hendeklerin geliştirilmesi ve engellik vasfının artırılması çalışmaları devam etmektedir. Hudut hattı ve yaklaşma istikametleri mevcut keşif ve gözetleme vasıtaları ile her türlü iklim ve arazi şartlarında 7/24 kesintisiz olarak gözetlenmektedir. Ayrıca, İHA/SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme amaçlı uçuşlar yapılmaktadır. Sınırlarımıza yönelik şu anda bir kitlesel göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir."

NATO Baltık hava polisliği

Bakanlık, "Hava Polisliğine" ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Ülkemiz, barış döneminde NATO hava sahasının korunmasına yönelik icra edilen Geliştirilmiş Hava Polisliği faaliyetine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu kapsamda, 6 Temmuz-15 Eylül 2021 tarihleri arasında Polonya'da, 30 Kasım 2023-2 Nisan 2024 tarihleri arasında Romanya'da Geliştirilmiş Hava Polisliği görevleri başarıyla icra edilmiştir. Önümüzdeki döneme yönelik olarak Ağustos-Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya'da ve Aralık 2026-Mart 2027 tarihleri arasında Romanya'da icra edilmesi planlanmaktadır."

"Düşen C-130 uçağının incelemesi sürüyor"

Bakanlık, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağı ile ilgili olarak ise uçağa ait kritik parçaların metalürjik ve yapısal inceleme ile kaza kırım inceleme analiz faaliyetlerinin titizlikle devam ettiğini belirtti.

"Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki taşıma ihalelerine ilişkin soruşturmanın" sorulması üzerine şunlar kaydedildi:

"Bahse konu soruşturmaya ilişkin, ilgili komutanlıkça yapılan tahkikat ve tespitler ile bunları müteakip MSB Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilen inceleme neticesinde hazırlanan rapor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiş olup, idari soruşturmaya ilaveten adli soruşturma başlatılması sağlanmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan gözaltı işlemi en başından beri Bakanlığımızın takibi ve bilgisi kapsamda gerçekleştirilmiştir. Milli Savunma Bakanlığında kanun, hukuk dışına çıkanlara rütbesi ne olursa olsun gereği yapılmıştır, bundan sonra da yapılmaya devam edilecektir."

(Bitti)