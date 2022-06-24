İran ile Afganistan "iki ülke arasındaki su sorununu" görüştü - Son Dakika
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İran ile Afganistan "iki ülke arasındaki su sorununu" görüştü

24.06.2022 22:51
İran ile Afganistan "iki ülke arasındaki su sorununu" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emir Han Muttaki ile Afganistan'da meydana gelen deprem ve iki ülke arasındaki su sorununu ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emir Han Muttaki ile Afganistan'da meydana gelen deprem ve iki ülke arasındaki su sorununu ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Muttaki telefonda görüştü.

Açıklamada Bakanların, Afganistan'da meydana gelen deprem, ikili ilişkiler ve iki ülke arasındaki su sorununu ele aldığı belirtildi.

Abdullahiyan, Afganistan'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek Afgan halkının yanında olduklarını ve tıbbi yardım göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Helmand Nehri'nden gelen suya ilişkin İran'ın haklarına dikkat çeken Abdullahiyan, Afganistan yönetiminin geçerli anlaşmalar uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini kaydetti.

Abdullahiyan, komşu ülkelerin gerekli iş birliğini yaparak bu sorunu çözmesi ve iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Organize suçla mücadele sürecine değinen Abdullahiyan, uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve teröre karşı verilen mücadelede iki ülkenin iş birliğinin bu sorunları ortadan kaldıracağına dair umudu olduğunu söyledi.

Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki de başsağlığı ve İran'ın depremzedelere gönderdiği yardım için teşekkür etti.

Afganistan'ın ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığını vurgulayan Muttaki, ikili istişarelerin devamını ve İran'ın su haklarını aramak için özel bir heyet göndermesini memnuniyetle karşıladı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Afganistan, İran, su, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İran ile Afganistan "iki ülke arasındaki su sorununu" görüştü - Son Dakika
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