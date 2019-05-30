Son Dakika Haberleri: İran ile Irak arasında 25 mahkum takas edildi
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İran ile Irak arasında 25 mahkum takas edildi

1 saat önce

İran ile Irak arasında mahkum takası yapıldı.

İran ile Irak arasında 25 mahkum takas edildi, System.String[]
İran ile Irak arasında mahkum takası yapıldı.
İran'ın yarı resmi ajansı Mehr'in haberine göre, İran Adalet Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, Irak'ta hükümlü bulunan 20 İran vatandaşının iki ülke arasındaki sınırda yargı yetkililerinin huzurunda ülkeye nakledildiğini söyledi.
Abbasi, buna karşılık İran'ın da 5 Irak vatandaşını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) yetkililerine teslim ettiğini belirtti.
İran Adalet Bakan Yardımcısı, mahkumların büyük çoğunluğunun uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giydiklerini ve mahkumiyetlerini ülkelerinde çekeceklerini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:19 Kaynak: AA
Irak, İran, Güncel
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