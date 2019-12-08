Son Dakika Haberleri: İran ile Kuveyt arasında 4 mahkum değişimi yapıldı
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İran ile Kuveyt arasında 4 mahkum değişimi yapıldı

6 saat önce

İran ile Kuveyt arasında 4 mahkum değişimi yapıldığı belirtildi.

İran ile Kuveyt arasında 4 mahkum değişimi yapıldı, System.String[]

İran ile Kuveyt arasında 4 mahkum değişimi yapıldığı belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan İran Adalet Bakanlığı İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, Kuveyt'te tutuklu 3 İranlı mahkumun ülkeye getirildiğini bildirdi.

İranlı mahkumların Mehrabad Havalimanı'nda İran makamlarınca teslim alındığını ifade eden Abbasi, Meşhed Hapishanesi'ndeki Kuveytli bir mahkumu da ülkesine teslim ettiklerini kaydetti.

ABD ve İran arasında da dün mahkum değişimi yaşanmış, ABD vatandaşı Princeton Üniversitesi Tarih Bölümü doktora öğrencisi Xiyue Wang ile Kök hücre alanında çalışmalarıyla tanınan Tahran'daki Terbiyet-i Müderris Üniversitesinden Prof. Mesud Süleymanı takas edilmişti.

Adalet Bakanlığı, Kuveyt, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:34 Kaynak: AA
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