İran'ın güneydoğusundaki gösteri sırasında açılan ateşte en az 2 kişi öldü

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İran'ın güneydoğusundaki Zahedan kentinde cuma namazı sonrası düzenlenen gösteri sırasında açılan ateş sonucu en az 2 kişinin öldüğü, aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA, konuyla ilgili haberi, "Zahedan'da çok sayıda terörist bir polis karakoluna saldırdı." ifadeleriyle duyurdu.

IRNA'ya göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, yaylım ateşine tuttukları karakola çok sayıda molotofkokteyli attı.

Haberde, saldırıdan önce kentte Sünnilere ait Mekki Mescidi Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'nin cuma hutbesi sırasında, bir güvenlik görevlisi tarafından 15 yaşındaki bir kızın cinsel istismara uğradığına ilişkin haberlerden söz etmesi üzerine bazı kişilerin karakola saldırdığı, bir kişinin de otobüsle çarparak karakolun duvarını yıkmaya çalıştığı aktarıldı.

Saldırıda polis memurlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da Zahedan'da Sünnilere ait bir cami ve polis karakolunun yakınında bulunan Razi Caddesi'nde toplanan göstericilere, kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldığını duyurdu.

Açılan ateş sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olaylar sırasında kentteki bir kamu binası, itfaiye aracı ve bir banka şubesinin ateşe verildiği kaydedildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde ise polis karakoluna saldıran kişilere ateş açıldığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı görüldü.