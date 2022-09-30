İran'ın güneydoğusundaki gösteri sırasında açılan ateşte en az 2 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

İran'ın güneydoğusundaki gösteri sırasında açılan ateşte en az 2 kişi öldü

30.09.2022 17:11

İran'ın güneydoğusundaki Zahedan kentinde cuma namazı sonrası düzenlenen gösteri sırasında açılan ateş sonucu en az 2 kişinin öldüğü, aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın güneydoğusundaki Zahedan kentinde cuma namazı sonrası düzenlenen gösteri sırasında açılan ateş sonucu en az 2 kişinin öldüğü, aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA, konuyla ilgili haberi, "Zahedan'da çok sayıda terörist bir polis karakoluna saldırdı." ifadeleriyle duyurdu.

IRNA'ya göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, yaylım ateşine tuttukları karakola çok sayıda molotofkokteyli attı.

Haberde, saldırıdan önce kentte Sünnilere ait Mekki Mescidi Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'nin cuma hutbesi sırasında, bir güvenlik görevlisi tarafından 15 yaşındaki bir kızın cinsel istismara uğradığına ilişkin haberlerden söz etmesi üzerine bazı kişilerin karakola saldırdığı, bir kişinin de otobüsle çarparak karakolun duvarını yıkmaya çalıştığı aktarıldı.

Saldırıda polis memurlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da Zahedan'da Sünnilere ait bir cami ve polis karakolunun yakınında bulunan Razi Caddesi'nde toplanan göstericilere, kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldığını duyurdu.

Açılan ateş sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olaylar sırasında kentteki bir kamu binası, itfaiye aracı ve bir banka şubesinin ateşe verildiği kaydedildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde ise polis karakoluna saldıran kişilere ateş açıldığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı görüldü.

YORUMLAR
500
İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat komutanı ülkenin güneydoğusundaki saldırıda öldü İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat komutanı ülkenin güneydoğusundaki saldırıda öldü İran İstihbarat Bakanlığı: Gösterilerde 9 yabancı uyruklu tutuklandı İran İstihbarat Bakanlığı: Gösterilerde 9 yabancı uyruklu tutuklandı Yemen'in Lahic ilinde Husilerin füzeli saldırısında 3 kişi öldü Yemen'in Lahic ilinde Husilerin füzeli saldırısında 3 kişi öldü
Kaynak: AA

Sistan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın güneydoğusundaki gösteri sırasında açılan ateşte en az 2 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:34 Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:34 Putin, ihlak kararı sonrası Kızıl Meydan'daki kutlamalarda konuştu: Rusya daha güçlü hale geldi, zafer bizim olacak
22:20 Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı
21:52 BM'den Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Tansiyonu düşürmek için ikili diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyoruz
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
21:20 Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor
21:07 Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi bütün olarak yutmuş
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 23:49:07. #1.12#
SON DAKİKA: İran'ın güneydoğusundaki gösteri sırasında açılan ateşte en az 2 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement