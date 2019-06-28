Son Dakika Haberleri: "İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi seçenekler arasında"
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"İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi seçenekler arasında"

17 dakika önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Avrupa Birliği ülkelerinin taahhütlerine bağlı kalmaları yönünde bir güvence ortaya konulmazsa nükleer anlaşmadan çekilmelerinin seçenekler arasında olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Avrupa Birliği ülkelerinin taahhütlerine bağlı kalmaları yönünde bir güvence ortaya konulmazsa nükleer anlaşmadan çekilmelerinin seçenekler arasında olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:23 
Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanlığı, İran, Ekonomi
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