"İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi seçenekler arasında"
17 dakika önce
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Avrupa Birliği ülkelerinin taahhütlerine bağlı kalmaları yönünde bir güvence ortaya konulmazsa nükleer anlaşmadan çekilmelerinin seçenekler arasında olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:23
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