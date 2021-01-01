İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Misbah Yezdi öldü - Son Dakika

İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Misbah Yezdi öldü

01.01.2021 20:41
İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Misbah Yezdi öldü, System.String[]

İran'ın önde gelen muhafazakar din adamlarından Ayetullah Muhammed Taki Misbah Yezdi, 85 yaşında hayatını kaybetti.

İran'ın önde gelen muhafazakar din adamlarından Ayetullah Muhammed Taki Misbah Yezdi, 85 yaşında hayatını kaybetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İmam Humeyni Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Başkanı Yezdi, 6 günden bu yana tedavi gördüğü başkent Tahran'daki bir hastanede 85 yaşında vefat etti.

Ayetullah Muhammed Taki Misbah Yezdi kimdir?

31 Ocak 1935'te Yezd kentinde dünyaya gelen Yezdi, ilk İslami bilimler eğitimini doğduğu kent Yezd'de aldı. Sonra Irak'ın Necef kentine giden Yezdi, maddi zorluklar nedeniyle bu kentte eğitimine devam edemeyince 1 yıl sonra İran'ın Kum kentine geçti. Burada 1959'dan 1967'e kadar İran Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'nin derslerine katıldı. Aynı dönemde Allame Tabatabai'den tefsir, İbn-i Sina'nın Şifa ve Molla Sadra'nın Esfar kitaplarını okudu.

Kurucuları Seyyid Muhammed Hüseyni Beheşti, Ali Meşkini, Mehdi Hairi Tahrani ve Hüseyin Hakani olan Hakani Medresesi'nde felsefe ve Kur'an ilimleri alanında dersler verdi.

1979 İran Devrimi öncesi Yezdi, özellikle üniversiteli gençler üzerinde etkili olan Dr. Ali Şeriati'nin düşüncelerine aşırı karşıtlık sergiledi. Bu tavrı, onun, Beheşti tarafından Hakani Medresesi'nden uzaklaştırılmasına neden oldu.

Bu sefer Yezdi, aralarında Ayetullah Fadlullah Mahallati ve Hüseyin Nuri Hemadani'nin de bulunduğu bir grup aşırı muhafazakar din adamıyla, Dr. Şeriati ve materyalist düşüncelere karşı mücadele etmek için 1964 yılında Rah-i Hak (Hak Yol) Enstitüsü'nü kurdu.

1979 Devrim'i sonrası Yezdi, siyasi faaliyetler yerine talebe yetiştirme çalışmalarına ağırlık verdi. Humeyni döneminde siyasi gruplar arasında politik çatışmalar sürerken o, günümüz İran'ında aktif olan din adamlarının bir çoğunu yetişeceği medreselerde dersler verdi. Onun rahleyi tedrisatından geçen bir çok talebe günümüzde, ülkenin Devrim Muhafızları Ordusu, istihbarat ve yargı organları gibi bir çok önemli alanda üst düzey yönetici oldu.

Kültür Devrimi Yüksek Konseyi üyeliği görevinde olduğu yıllarda milli eğitim bakanlığı okul kitaplarının hazırlanmasında etkin rol oynadı. 1990-2016 yılları arası 2 dönem Uzmanlar Meclisi milletvekilliği görevinde bulundu. Kum İlmi Medreseler Müderrisleri Birliği ve Ehl-i Beyt Dünya Topluluğu üyeleri arasında yer aldı.

Humeyni'den sonra ülke liderliği koltuğuna oturan Ali Hamaney'le daha yakın ilişkiler kuran Yezdi, Hamaney tarafından 1991 yılında İmam Humeyni Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nün başına getirildi.

Ülkedeki reformistlerin lideri Muhammed Hatemi'nin 1997'de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından Yezdi, devrim öncesi yürüttüğü Dr. Şeriati karşıtlığını bu sefer reformistlere yöneltti.

Yezdi'nin muhalifleri, onu, Mehdeviyet teorisi nedeniyle, devrim öncesi siyasi ve politik işlere karışmanın dine aykırı olduğunu savunan ve bu nedenle Humeyni karşısında Şah'ı destekledikleri öne sürülen Hüccetiye ekolüne mensup olmakla suçladı.

Hamaney tarafından "Zamanın Mutahhari'si" olarak nitelendirilen Yezdi, reformistleri destekleyen eski cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'yi de karşısına almaktan geri durmadı.

Ayetullah Yezdi, "İslam devleti liderinin hata yapmaktan uzak ve ona kayıtsız şartsız itaat edilmesi gerektiğini" ifade eden "Velayet-i Fakih-i Mutlaka" teorisinin sahibidir. Bu düşünceye göre, Velayet-i Fakih makamında bulunan kişi, meşruiyetini halktan almak zorunda değildir. Halkın iradesinin neredeyse yok sayıldığı teoriye göre siyasal seçimlerde halkın oyları ancak Veliy-i fakihin onayıyla meşruiyet kazanır.

Yezdi, 2005 yılı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mahmud Ahmedinejad'ı destekledi. 2009 seçimlerinde de "İlahi lütuf" olarak kabul ettiği Ahmedinejad'ı desteklemekten geri durmazken seçimlere hile karıştığını savunan cumhurbaşkanlığı adayı Mir Hüseyin Musevi ve taraftarlarını ağır bir şekilde eleştirmekten kaçınmadı.

Ahmedinejad'ın 2'inci cumhurbaşkanlığı döneminde, ülke lideri Hamaney'le İstihbarat bakanının kim olacağına dair ihtilafa düşmesi üzerine Ayetullah Misbah Yezdi, Ahmedinejad'ı "Yoldan Çıkanlar Akımı" (Ceryani İnhirafi) olarak niteleyerek Ahmedinejad'a olan desteğine son verdi.

Bu arada aşırı radikallerin bir araya geldiği Payidar Cephesi hareketinin de manevi önderliğini yürüttü.

Reformistlerin desteklediği Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye de en sert eleştirileri yönelten Yezdi ve Payidar Cephesi oldu. 5+1 ülkeleriyle yapılan nükleer anlaşmaya en sert tepkiyi göstermesi nedeniyle Cephe üyeleri Ruhani yanlıları tarafından "Endişeliler" olarak isimlendirildi.

Ülkedeki muhafazakar kesimin önde gelen din adamlarından Yezdi'nin son dönemlerde siyasi arenadaki etkisini kaybettiği ve politik konulardan uzak durduğu belirtiliyor.

Ayetullah Hamaney, Ahmedinejad, Muhafazakar, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Misbah Yezdi öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo, yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak Twitter kullanıcısı "Büyük ikramiye bana çıktı" dedi, gerçeği dikkatli takipçileri ortaya çıkardı Elinde havai fişek patlayan Omar'ın durumunun ciddiyeti Fatih Terim'in sözlerine yansıdı: Allah canını bağışlamış Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde ailesini kaybetti Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken basıldı Türk ürünlerini yasaklayan Paşinyan'ın, "Türkiye'ye ağır yaptırımlar uyguladık" sözleri alay konusu oldu Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel: Bakımsız insana tahammülüm yok Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel: Bakımsız insana tahammülüm yok         
20:46
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi         
20:04
1,5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü 1,5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü         
19:49
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi         
19:29
Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü         
18:45
Orhan Gencebay sosyal medyadan hakareti affetmedi: Bedelini ödeyecekler Orhan Gencebay sosyal medyadan hakareti affetmedi: Bedelini ödeyecekler         
18:41
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den futbolseverlere müjde! Seyircili maçlar için tarih verdi TFF Başkanı Nihat Özdemir'den futbolseverlere müjde! Seyircili maçlar için tarih verdi         
17:53
Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu         
17:08
'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi 'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi         
17:05
2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu 2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu         
16:48
Yılbaşı kutlamak için aldığı pastadan altın çıktı, şaşkına döndü Yılbaşı kutlamak için aldığı pastadan altın çıktı, şaşkına döndü         
15:59
Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?         
12:06
Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu         
11:50
Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı         
09:07
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada         
00:02
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 21:12:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Misbah Yezdi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei