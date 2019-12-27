İran'ın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
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İran'ın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

6 saat önce

Fransa, İran'da tutuklu bulunan iki Fransız akademisyenin derhal serbest bırakılması için İran'ın Paris Büyükelçisi Behram Kasımi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran'ın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı, System.String[]

Fransa, İran'da tutuklu bulunan iki Fransız akademisyenin derhal serbest bırakılması için İran'ın Paris Büyükelçisi Behram Kasımi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa-İran vatandaşı kadın akademisyen Feriba Adilhah ve Paris Science Po Üniversitesinde görevli Roland Marchal'in İran'da tutuklu olması nedeniyle Kasımi'nin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın ifade ettiği gibi bu tutuklamalar tolere edilemez." ifadelerine yer verildi.

Yetkililerin söz konusu iki akademisyenin derhal serbest bırakılması konusunda çağrılarını yenilediği kaydedildi.

Fransa, daha önce de İran'dan Adilhah ve Marchal'i serbest bırakmasını istemişti.

Macron da konuyla ilgili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den açıklama beklediğini belirtmişti.

Fransa'nın diğer Avrupa ülkeleriyle nükleer anlaşmayı korumak için çabalarını yoğunlaştırdığı dönemde Fransız vatandaşlığına sahip akademisyenin gözaltına alınması, Tahran-Paris ilişkilerini gerginleştirme riski taşıyor.

Paris Science Po Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Richard Banegas, AP'ye verdiği demeçte, aynı üniversiteden arkadaşı olan akademisyen Marchal'in hazirandan bu yana İran'da gözaltında tutulduğunu kaydetmişti. Fransa Dışişleri Bakanlığı da bunu doğrulamıştı.

Feriba Adilhah da haziranda gözaltına alınmıştı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'dan Adilhah'ın gözaltına alınma gerekçesini belirtmesi ve Fransız diplomatlarla iletişim kurmasına izin verilmesini talep etmişti.

Fransa, Paris, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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