Dünya

İran, İsrail'in Lübnan Saldırısını Kınadı

02.02.2026 15:30
İran Dışişleri, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarını savaş suçu olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine ve yerleşim yerlerine düzenlediği kapsamlı hava saldırılarını kınadı.

İran'dan İsrail'in Lübnan saldırılarına kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sivil altyapının ve konutların hedef alınmasını "Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerinin açık bir ihlali ve savaş suçlarının bariz bir örneği" olarak nitelendirdi.

Bekayi, işlenen suçlardan ateşkesin garantörlerini sorumlu tutarak, "Bu suçlarda, ateşkesin garantörlerinin doğrudan sorumluluğu bulunmaktadır" dedi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen ve Lübnan hükümeti ile halkına dayanışma mesajı veren Bekayi, uluslararası toplumu "Siyonist rejimin cezasızlığına son vermek adına derhal ve etkili bir şekilde harekete geçmeye" çağırdı.

Son 15 aydır ateşkes anlaşmasının sürekli ihlal edildiğine dikkati çeken Bekayi, "bu ihlallerde ateşkesin destekçileri ve garantörlerinin hukuki ve siyasi sorumluluğu bulunduğunu" aktardı.

Bekayi ayrıca, saldırıların derhal durdurulması ve "işgalci rejimin" uluslararası hukuk ihlallerinden dolayı hesap vermesi için Birlemiş Milletler'in, özellikle de Güvenlik Konseyi'nin "sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini" belirtti.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Diplomasi, Lübnan, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

16:37
Haseke’de Suriye bayrağı göndere çekildi
Haseke'de Suriye bayrağı göndere çekildi
16:36
Savunmaya duvarı ördüler Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
15:07
Atatürk KYK Yurdu’nda Skandal: 4 Sanığa Hapis İstemi
Atatürk KYK Yurdu'nda Skandal: 4 Sanığa Hapis İstemi
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
