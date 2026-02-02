İran, İsrail'in Lübnan Saldırısını Kınadı

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine ve yerleşim yerlerine düzenlediği kapsamlı hava saldırılarını kınadı.

İran'dan İsrail'in Lübnan saldırılarına kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sivil altyapının ve konutların hedef alınmasını "Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerinin açık bir ihlali ve savaş suçlarının bariz bir örneği" olarak nitelendirdi.

Bekayi, işlenen suçlardan ateşkesin garantörlerini sorumlu tutarak, "Bu suçlarda, ateşkesin garantörlerinin doğrudan sorumluluğu bulunmaktadır" dedi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen ve Lübnan hükümeti ile halkına dayanışma mesajı veren Bekayi, uluslararası toplumu "Siyonist rejimin cezasızlığına son vermek adına derhal ve etkili bir şekilde harekete geçmeye" çağırdı.

Son 15 aydır ateşkes anlaşmasının sürekli ihlal edildiğine dikkati çeken Bekayi, "bu ihlallerde ateşkesin destekçileri ve garantörlerinin hukuki ve siyasi sorumluluğu bulunduğunu" aktardı.

Bekayi ayrıca, saldırıların derhal durdurulması ve "işgalci rejimin" uluslararası hukuk ihlallerinden dolayı hesap vermesi için Birlemiş Milletler'in, özellikle de Güvenlik Konseyi'nin "sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini" belirtti.