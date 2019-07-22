İran İstihbaratı: 17 CIA casusu gözaltına alındı

İran İstihbarat Bakanlığı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) bağlı 17 casusu gözaltına aldığını açıkladı.

IRNA'da yer alan habere göre, İran İstihbarat Bakanlığı, birbirlerinden bağımsız ve hücresel olarak hareket eden 17 CIA casusunu gözaltına aldı. Gözaltına alınan casusların, CIA memurları tarafından İran içinden yurtdışına güvenli bir iletişim kurulacağı konusunda eğitildikleri belirtildi.

Gözaltına alınan casusların bazılarının idam edilebileceği belirtildi.