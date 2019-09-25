Son Dakika Haberleri: "İran'la anlaşmayı korumak giderek zorlaşıyor ama zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağız" - NEW
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"İran'la anlaşmayı korumak giderek zorlaşıyor ama zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağız" - NEW

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran nükleer anlaşmasının korunmasının giderek zorlaştığı gerçeğini gizleyemeyeceğini ancak anlaşmayı korumaya ve karşılaştıkları zorlukların çözümü için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran nükleer anlaşmasının korunmasının giderek zorlaştığı gerçeğini gizleyemeyeceğini ancak anlaşmayı korumaya ve karşılaştıkları zorlukların çözümü için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İran nükleer anlaşmasına taraf ülkeler Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, Çin ve İran dışişleri bakanları nükleer anlaşmanın uygulanmasını görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde bir araya geldi ancak toplantıya anlaşmadan çekilen ABD tarafı katılmadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, toplantının ardından basın mensuplarına şunları kaydetti:

"Anlaşma hala yürürlükte. Mevcut sıkıntıları dikkate alarak birlik içinde anlaşmayı korumaya devam edeceğiz. Anlaşmanın iki ayağı var, biri nükleer taahhütler diğeri ise yaptırımların kaldırılmasına ilişkin ekonomik boyut. Her iki alanda da zorluklar var ama taraflar sorunların aşılması ve anlaşmanın korunması konusunda kararlı. Anlaşmanın korunmasının giderek zorlaştığı gerçeğini gizlemeyeceğim ama anlaşmayı korumaya ve karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağız."

İran'la anlaşmayı korumak giderek zorlaşıyor ama zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağız - NEW

Federica Mogherini, Avrupa Birliği, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:47 Kaynak: AA
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