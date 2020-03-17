İran lideri Hamaney: "Zorunlu olmadıkça yolculuğa çıkmak caiz değildir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran lideri Hamaney: 'Zorunlu olmadıkça yolculuğa çıkmak caiz değildir' - Son Dakika

İran lideri Hamaney: "Zorunlu olmadıkça yolculuğa çıkmak caiz değildir"

7 saat önce

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışındaki seyahatlerin caiz olmadığına dair fetva yayımladı.

İran lideri Hamaney:

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışındaki seyahatlerin caiz olmadığına dair fetva yayımladı.

Devlet televizyonunun haberine göre, Hamaney, ülkede ölümlere yol açan Kovid-19 salgınının önlenmesi için Sağlık Bakanlığı ve Koronayla Mücadele Kurumu tarafından alınan tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini belirtti.

Hamaney fetvasında, "Zorunlu olmadıkça yolculuğa çıkmak yasaktır. Herkes bu tedbirleri uygulamalıdır ve bu tür yolculuklara çıkmak caiz değildir." ifadelerini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 988'e, vaka sayısının ise 16 bin 169'a yükseldiğini bildirmişti.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti. Sergi, festival, türbe, müze ve tarihi mekanlar da kapatılmıştı.

Hamaney de bu önlemler kapsamında ülkede yeni yılın başlangıcı olan Nevruz Bayramı'nda Meşhed'de yapacağı konuşmayı iptal etmişti.

Ayetullah Hamaney, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor! Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan "devam" kararını eleştirdi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir
Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'de 'Pes' dedirten görüntüler bugün çekildi Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'de 'Pes' dedirten görüntüler bugün çekildi         
16:51
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı         
13:37
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı         
13:19
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur         
13:08
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
12:57
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu 30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu         
12:40
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor         
12:24
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı         
12:21
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak         
11:16
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 23:41:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran lideri Hamaney: "Zorunlu olmadıkça yolculuğa çıkmak caiz değildir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]