İran Merkez Bankası Başkanı: Tahran Viyana Anlaşması Olmasa Bile Döviz Sorunu Yaşamayacak - Son Dakika
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İran Merkez Bankası Başkanı: Tahran Viyana Anlaşması Olmasa Bile Döviz Sorunu Yaşamayacak

28.04.2022 15:43
İran Merkez Bankası Başkanı: Tahran Viyana Anlaşması Olmasa Bile Döviz Sorunu Yaşamayacak

TAHRAN, 28 Nisan (Xinhua) -- İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması için yapılan Viyana müzakerelerinde anlaşma sağlanamasa bile Tahran'ın döviz kaynaklarına ulaşmada sorunla karşılaşmayacağını söyledi.

TAHRAN, 28 Nisan (Xinhua) -- İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması için yapılan Viyana müzakerelerinde anlaşma sağlanamasa bile Tahran'ın döviz kaynaklarına ulaşmada sorunla karşılaşmayacağını söyledi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Ali Salih Abadi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yönetiminin ülkenin petrol ve yan ürünleri üretim kapasitesini yaptırımlar öncesindeki seviyelere geri getirdiğini kaydetti.

Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında gazetecilere hitaben yaptığı konuşmada bu ifadeleri kullanan Salih Abadi, İran'ın döviz gelirlerinin arttığını ve geçen ay rezervlerin elverişli durumda olduğunu söyledi. Ülkenin özellikle petrol sektöründen kaynaklanan ihracat gelirlerini tahsil ettiğini söyleyen Salih Abadi, İran'ın İngiltere'den mali taleplerini aldığını da kaydetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, Mart ayı ortasında, Tahran'ın İngiltere'den vadesi geçmiş borcunu tahsil ettiğini söylemişti. İran, dünyanın önde gelenl devletleriyle 2015 yılında resmi adı Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) olan nükleer anlaşmayı imzalamıştı.

Ancak eski ABD Başkanı Donald Trump Mayıs 2018'de Washington'ı anlaşmadan çekmiş ve Tahran'a tek taraflı yaptırımlarını yeniden uygulamaya başlamıştı. Bu durum İran'ı, misilleme olarak, anlaşma kapsamındaki bazı nükleer taahhütlerinden vazgeçmeye yöneltmişti. Yaptırımlar, diğer şeylerin yanı sıra, İran'ın yabancı bankalarda dondurulan varlıklarına erişimini de engellemişti. Anlaşmayı canlandırmak için İran ile geri kalan OKEP tarafları arasında Nisan 2021'den bu yana Avusturya'nın başkentinde çok sayıda müzakere turu gerçekleştirildi.

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Merkez Bankası, Tahran, Döviz, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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