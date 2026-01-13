İran Protestoları Turistleri Etkiliyor

İRAN'da 28 Aralık'ta başlayan protestolar günlerdir devam ederken, Türkiye'ye gelen İranlı turistler, ülkede yaşanan internet kesintileri ve iletişim sorunları nedeniyle gelişmelerden haberdar olmadıklarını söyledi.

İran genelinde devam eden protestolarla birlikte, başkent Tahran başta olmak üzere, birçok kentte internet erişiminde ciddi problemler yaşandı. İran'a açılan Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda ise giriş ve çıkışların her zamanki gibi normal seyrinde devam ettiği gözlendi.

İran'dan Türkiye'ye gelen turistler, ülkelerinde yaşanan internet kesintileri ve iletişim sorunları nedeniyle olup bitenleri takip edemediklerini belirterek, gelişmelerden haberdar olmadıklarını dile getirdi. Sınır kapısında genel olarak sakinlik yaşanırken, günübirlik bavul ticareti yapan vatandaşlar da geliş ve gidişlerde herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtti.