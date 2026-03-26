İran üzerinde kuş görünümlü insansız hava aracı görüntülendi
İran üzerinde kuş görünümlü insansız hava aracı görüntülendi

26.03.2026 14:51
İran semalarında görüntülenen kuş görünümlü insansız hava aracı gündem olurken, aracın yabancı istihbarata ait olabileceği öne sürüldü ancak olayla ilgili resmi doğrulama yapılmadı.

Orta Doğu’da savaşın gölgesinde dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. İran semalarında kuş görünümlü insansız hava aracının görüntülenmesi, güvenlik ve istihbarat tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçuş karakteri ve hareketleriyle doğal bir kuştan farklı olduğu değerlendirilen nesnenin, kuş görünümlü bir drone olabileceği iddia edildi. Görüntüler kısa sürede yayılırken, özellikle kanat hareketleri ve sabit uçuş kabiliyeti dikkat çekti.

İRAN'DA BENZER KAMUFLAJ TEKNOLOJİLERİNİ ÇALIŞIYOR

Bazı kaynaklar, söz konusu aracın yabancı istihbarat servislerine ait olabileceğini öne sürerken, İsrail gibi ülkelerin geçmişte biyomimetik (hayvan taklit eden) gözetleme teknolojileri geliştirdiğine dikkat çekiliyor. Öte yandan İran’ın da benzer kamuflaj teknolojileri üzerinde çalıştığı biliniyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ancak olayla ilgili İranlı yetkililerden ya da uluslararası kaynaklardan herhangi bir resmi doğrulama yapılmış değil. Bu nedenle görüntülerin gerçek bir istihbarat aracına mı ait olduğu, yoksa farklı bir nesnenin yanlış yorumlanması mı olduğu belirsizliğini koruyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Advertisement
