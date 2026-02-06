İran ve ABD Görüşmeleri Sona Erdi - Son Dakika
İran ve ABD Görüşmeleri Sona Erdi

06.02.2026 23:21
Iran, Umman arabuluculuğundaki dolaylı görüşmelerin sona erdiğini, ancak müzakerelere açık olduklarını belirtti.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei, Umman'ın arabuluculuğunda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Maskat'ta yürütülen dolaylı görüşmelerin "şimdilik" sona erdiğini açıkladı. İran tarafı, müzakerelerin sürdürülmesine kapının açık olduğunu vurgularken, bir sonraki adımın başkentlerde yapılacak istişarelerin ardından netleşeceğini belirtti.

İran ve ABD arasında Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen dolaylı temasların ardından Tahran'dan gelen açıklamalar, sürecin temkinli bir iyimserlikle devam ettiğine işaret etti. İranlı yetkililer, görüşmelerin ilk aşamasını "olumlu bir başlangıç" olarak nitelendirirken, asıl zorluğun karşılıklı güven eksikliği olduğunu dile getirdi.

"Görüşmeler şimdilik tamamlandı"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Baghaei, X hesabından yaptığı açıklamada, Umman'ın başkenti Maskat'taki temasların tarafların karşılıklı anlayışıyla şimdilik sona erdiğini belirtti. Baghaei, görüşmeler sırasında tarafların kendi tutum ve taleplerini ortaya koyduğunu, müzakerelerin devamına ilişkin kararın ise başkentlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından alınacağını ifade etti.

Arakçi: İyi bir başlangıç oldu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, sürecin genel olarak olumlu bir başlangıç yaptığını söyledi. Arakçi, müzakerelerin nasıl sürdürüleceğine dair kararların ilgili başkentlerde alınacağını belirterek, "Görüşmelerin bu şekilde devam etmesi halinde üzerinde uzlaşılmış bir çerçeveye ulaşmak mümkün olabilir" dedi.

"Asıl sorun güven eksikliği"

Arakçi, son sekiz ayı "çalkantılı" olarak tanımlarken, bu sürecin ardından diyalog kanalının yeniden açılmasının önemli olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakanı, müzakerelerin önündeki en büyük engelin taraflar arasındaki güven eksikliği olduğunu belirterek, sürecin seyrinin bu sorunun aşılmasına bağlı olduğunu kaydetti.

Süreç belirsizliğini koruyor

Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen dolaylı temasların devam edip etmeyeceği, Washington ve Tahran'da yapılacak iç değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak. Taraflardan kısa vadede somut bir takvim açıklanmazken, İranlı yetkililerin açıklamaları müzakere kapısının tamamen kapanmadığına işaret ediyor.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
