İran ve Sri Lanka'dan İkili Görüşme

26.01.2026 21:25
İran ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ve Herath telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erakçi, ülkesinde barışçıl amaçlarla başlayan protesto gösterilerinin ABD'nin askeri müdahalesine zemin hazırlamak için şiddet eylemlerine dönüştürüldüğünü söyledi.

Sri Lanka'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde İran'dan yana tavır almasının kendileri için kıymetli olduğunu belirten Erakçi, Sri Lanka'nın bu tavrının, İran'a karşı bağımsız hareket ettiğinin işareti olduğunu dile getirdi.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Herath ise, ülkesinin tüm dış müdahalelere rağmen İran ile dostane bir şekilde ilişkisini sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.???????

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sri Lanka, Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, İran, Son Dakika

