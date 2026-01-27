İran ve Suudi Arabistan Liderleri Görüştü

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğü bildirildi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğü belirtildi. Açıklamada, Pezeşkiyan'ın görüşmede Tahran yönetimine sağladıkları destek için Müslüman ülkelere teşekkürlerini ilettiği aktarıldı. Açıklamada, "Pezeşkiyan, bölgedeki istikrarsızlığın hiç kimseye fayda sağlamayacağını vurgulayarak, bölgenin istikrarını tehlikeye atacak psikolojik ve siyasi faaliyetlere karşı uyarıda bulundu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Veliaht Prens Selman'ın da Pezeşkiyan'a, Riyad yönetiminin İran'a yönelik her türlü saldırganlığı reddettiği ve bölgede kalıcı barış ile güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak için İran ve bölgedeki diğer ülkelerle iş yapmaya hazır olduğunu söylediği kaydedildi.