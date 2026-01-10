İran ve Umman Arasındaki İlişkiler Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran ve Umman Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

10.01.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile bölgesel konuları görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'de yer alan habere göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran'da Busaidi'yi kabul etti.

Pezeşkiyan ve Busaidi ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmede, Umman ile her alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayarak, "İran ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi hususunda kararlı bir tutuma sahip." dedi.

ABD ile İsrail'i, bölgedeki istikrarsızlığın ve güvensizliğin kaynağı olarak nitelendiren Pezeşkiyan, "her iki ülkenin aynı zamanda İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin de önüne geçmeye çalıştığını" dile getirdi.

Pezeşkiyan, ABD'nin İran'da bazı grupları kargaşa çıkarmak için kışkırttığını ifade ederek, "Dünya biz müzakere halindeyken ABD'nin tüm uluslararası kurallara nasıl saldırdığını gördü. İran halkı geçmişe kıyasla devletinin ve ülkesinin yanında daha sağlam duracak." dedi.

Busaidi ise İran'ı stratejik bir ortak olarak gördüklerini ve İran'la mutabakata varılmış tüm hususlara bağlı kalacaklarını belirtti.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, İran halkı için her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını da ifade etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Umman Arasındaki İlişkiler Güçleniyor - Son Dakika

Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

23:10
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe’de Domenico Tedesco rüzgarı
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı
22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:18
Guendouzi’den gelecekle ilgili net mesaj
Guendouzi'den gelecekle ilgili net mesaj
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
21:51
Trump’tan İran’a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
21:36
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 23:23:16. #7.11#
SON DAKİKA: İran ve Umman Arasındaki İlişkiler Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.