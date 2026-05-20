İran’da savaş alarmı! Sivillere AK-47 eğitimi veriliyor

20.05.2026 09:04
İran’ın başkenti Tahran’da sivillere AK-47 eğitimi verilmesi dünya gündemine oturdu. İran Devrim Muhafızları’na bağlı görevlilerin halka silah kullanımı öğrettiği görüntüler büyük yankı uyandırdı. Dış basın, İran yönetiminin ABD ve İsrail’le artan gerilim sonrası sivilleri olası savaşa hazırladığını yazdı. İran devlet televizyonunda da silahlı yayınların yapılması dikkat çekerken, uzmanlar bunun “toplumsal seferberlik” mesajı taşıdığını belirtti.

İran’ın başkenti Tahran’da kaydedilen görüntüler dünya gündemine oturdu. ABD ile yaşanan gerilim ve olası yeni saldırı ihtimali sonrası sivillere AK-47 saldırı tüfeği eğitimi verilmeye başlanması dikkat çekti.

Görüntülerde İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) bağlı bir görevlinin, meydanda toplanan sivillere silah kullanımı anlattığı ve uygulamalı eğitim verdiği görüldü. Eğitime katılan İranlıların sırayla AK-47’leri inceleyip atış pozisyonu aldığı anlar kameralara yansıdı.

DIŞ BASIN: İRAN HALKI SAVAŞA HAZIRLIYOR

Uluslararası basında yer alan analizlerde, İran yönetiminin son dönemde yalnızca askeri güçlerini değil sivilleri de olası bir çatışma senaryosuna hazırladığı yorumları yapıldı. Özellikle ABD ve İsrail ile artan tansiyon sonrası İran devlet televizyonunda da silah eğitimlerinin yayınlanması dikkat çekti.

Bazı yayın organları, IRGC eğitmenlerinin canlı yayınlarda halka AK-47 ve makineli tüfek kullanımı anlattığını aktarırken, bunun “psikolojik hazırlık ve toplumsal mobilizasyon” amacı taşıdığı değerlendirildi.

DEVLET TELEVİZYONUNDA SİLAHLI YAYIN

İran devlet televizyonunda yayınlanan bazı görüntülerde sunucuların canlı yayında silah kullandığı ve “ülke için savaşmaya hazırız” mesajı verdiği görüldü. Hatta bir programda sunucunun stüdyo içinde AK-47 ile ateş açtığı görüntüler uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

GERİLİM AYLARDIR TIRMANIYOR

ABD ve İsrail’in son aylarda İran’daki askeri ve stratejik noktalara yönelik operasyonları sonrası bölgede tansiyon yükselmişti. İran’da çok sayıda şehir saldırılardan etkilenirken, ülke genelinde güvenlik önlemleri artırıldı. Uluslararası uzmanlar, sivillere verilen silah eğitimlerinin İran’ın olası uzun süreli bir çatışmaya hazırlandığı mesajı taşıdığını belirtiyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
