İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi - Son Dakika

İki İranlı çift düğün fotoğraflarını çektirmek için son zamanlarda yabancı uyruklu vatandaşların ilgi odağı haline olan Taksim Meydanına geldi.

MEYDANDA SOYUNDULAR

Düğün fotoğraflarını Taksim Meydanın çevresinde, tramvay durağında ve Atatürk Cumhuriyet Anıtının civarında çektiren çiftler kıyafet değişimi için Taksim Meydanının ortasında herkesin gözlerinin önünde soyunması şaşkınlığa neden oldu.

Bu durum çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Çevredeki vatandaşlar yaşanılan olayı cep telefonu kameraları ile çekme yarışına girdi. Taksim Meydanında çekim yaptıran çift kıyafet değişimini çevredeki vatandaşlar ilgi izle izledi.