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İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi - Son Dakika

İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi

18.09.2021 10:16

Düğün fotoğraflarını çektirmek için Taksim Meydanı'na giden İranlı çift, kıyafetlerini meydanın ortasında değiştirmesi şaşkınlık yarattı.

İki İranlı çift düğün fotoğraflarını çektirmek için son zamanlarda yabancı uyruklu vatandaşların ilgi odağı haline olan Taksim Meydanına geldi.

Taksim'de şaşırtan görüntüler! İranlı çiftler meydanda kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi

MEYDANDA SOYUNDULAR

Düğün fotoğraflarını Taksim Meydanın çevresinde, tramvay durağında ve Atatürk Cumhuriyet Anıtının civarında çektiren çiftler kıyafet değişimi için Taksim Meydanının ortasında herkesin gözlerinin önünde soyunması şaşkınlığa neden oldu.

Bu durum çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Taksim'de şaşırtan görüntüler! İranlı çiftler meydanda kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi

FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Çevredeki vatandaşlar yaşanılan olayı cep telefonu kameraları ile çekme yarışına girdi. Taksim Meydanında çekim yaptıran çift kıyafet değişimini çevredeki vatandaşlar ilgi izle izledi.

Taksim'de şaşırtan görüntüler! İranlı çiftler meydanda kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi
İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi

Mustafa Kemal Atatürk, Tramvay, Taksim, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi - Son Dakika
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