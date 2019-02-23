Son Dakika Haberleri: İranlı Dilbilimci Yedullah Semere Vefat Etti

İranlı Dilbilimci Yedullah Semere Vefat Etti

52 dakika önce

İran'ın önde gelen dilbilimcilerinden Prof. Dr. Yedullah Semere 86 yaşında hayatını kaybetti.

İranlı Dilbilimci Yedullah Semere Vefat Etti, System.String[]
İran'ın önde gelen dilbilimcilerinden Prof. Dr. Yedullah Semere 86 yaşında hayatını kaybetti.

İran Dilbilim Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Semere'nin dün akşam başkent Tahran'da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Semere için 24 Şubat Pazar günü Tahran'daki Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi önünde cenaze merasimi düzenleneceği kaydedildi.

İran'ın Kirman eyaletinde 1933 yılında dünyaya gelen ve ülkenin önde gelen dilbilimcilerinden biri olarak kabul edilen Semere, Tahran Üniversitesinde öğretim görevlisi, Fars Dili ve Edebiyatı Akademisinde daimi üyelik ve İran Dilbilim Derneğinde başkanlık görevlerinde bulunmuştu.

Ses bilimi alanında da uzman olan ve Farsça dilinin öğretimiyle ilgili birçok eser kaleme alan Semere'nin 4 ciltlik sesli Farsça öğrenim seti, Türkiye'de en çok bilinen çalışmasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:00 Kaynak: AA

Tahran, İran, Güncel
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