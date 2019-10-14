İranlı muhalif gazeteci gözaltına alındı

İran rejim muhalifi Amadnews haber sitesi editörü Ruhullah Zem'in "devrim karşıtı faaliyetler yürüttüğü" gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı.

Fars haber ajansına göre, Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ülke dışında yabancı istihbarat birimleriyle iş birliği yapan ve devrim aleyhine faaliyette bulunan Amadnews editörü Zem İran'da gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Zem'in İran'a gelmesinin sağlandığı ve ardından burada yakalandığı ileri sürülen açıklamada, daha fazla bilgi verilmedi.

Açılımı, "bilinçlendirme, mücadele, demokrasi" olan Amadnews 2015'te sosyal paylaşım uygulaması Telegram üzerinden faaliyete başladı. Rejim muhalifi haberlerle ön plana çıkan ve kısa sürede 1 milyondan fazla takipçiye ulaşan hesap, yaklaşık 2 yıl sonra kapatıldı.

Ruhullah Zem editörlüğündeki haber sitesi daha sonra yayınlarına Sedaimardom (halkın sesi) ismiyle devam etti.