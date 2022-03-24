İranlı turistler için sınır kapısında mesai saatleri uzadı ek minibüs seferleri başladı - Son Dakika
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İranlı turistler için sınır kapısında mesai saatleri uzadı ek minibüs seferleri başladı

24.03.2022 11:00
İranlı turistler için sınır kapısında mesai saatleri uzadı ek minibüs seferleri başladı

Ülkelerindeki nevruz tatili için Van'a gelen İranlı turistlerin Kapıköy Sınır Kapısı'ndan beklemeden geçmesi için mesai saatleri uzatıldı, yolcu minibüsleri de ek sefer yapmaya başladı.

Ülkelerindeki nevruz tatili için Van'a gelen İranlı turistlerin Kapıköy Sınır Kapısı'ndan beklemeden geçmesi için mesai saatleri uzatıldı, yolcu minibüsleri de ek sefer yapmaya başladı.

İran'da nevruz tatilinin başlamasıyla Van'a akın eden turistler, Saray ilçesindeki sınır kapısından Van'a gelmeye devam ediyor.

Günde 3-4 bin İranlı turistin giriş yaptığı kapıda yaşanan yoğunluk nedeniyle sıkıntı yaşanmaması için tedbirler artırıldı.

İranlıların beklemeden geçiş yapması ve kısa sürede kent merkezine ulaşması için mesai saatleri uzatıldı, yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve taksiler de ek seferler başlattı.

Saray Kaymakamı ve Kapıköy Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri Yunus Ataman, Nevruz Bayramı dolayısıyla Van'a gelen İranlı turistlerin mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Sınır kapımızda günlük ortalama 3 bin 500 ila 4 bin arasında İranlı turistin giriş yaptığını belirten Ataman, şunları kaydetti:

"Burada arkadaşlarımız işlemleri hassasiyetle yürütüyorlar. Yine sınır kapımızdan gelen turistlerin il merkezine ulaştırılması amacıyla hem minibüsçülerimiz hem de yeni kurulan taksi durağı aralıksız hizmet vermeye başladı. Sınır kapımızda yaşanan yoğunluktan dolayı tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Gelecek günlerde sınır kapımızdaki giriş ve çıkışların artmasını ümit ediyoruz."

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Kapıköy, Minibüs, Saray, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İranlı turistler için sınır kapısında mesai saatleri uzadı ek minibüs seferleri başladı - Son Dakika


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