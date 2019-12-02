Son Dakika Haberleri: İranlılar Portekiz sömürgeciliğinin eseri kaleyi turizmde değerlendiriyor
Son Dakika Güncel İranlılar Portekiz sömürgeciliğinin eseri kaleyi turizmde değerlendiriyor - Son Dakika

İranlılar Portekiz sömürgeciliğinin eseri kaleyi turizmde değerlendiriyor

6 saat önce

İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nin girişindeki Hürmüz Adası'nda bulunan tarihi Portekiz Kalesi, Yeni Çağ'daki Portekiz sömürgeciliğinin bölgedeki son eserlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

İranlılar Portekiz sömürgeciliğinin eseri kaleyi turizmde değerlendiriyor, System.String[]

İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nin girişindeki Hürmüz Adası'nda bulunan tarihi Portekiz Kalesi, Yeni Çağ'daki Portekiz sömürgeciliğinin bölgedeki son eserlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Coğrafi keşiflerin başlamasıyla deniz aşırı sömürgecilik faaliyetlerine hız veren Portekizliler, 16. yüzyıl başlarında Hindistan'da Goa ve Malezya'da Malakka'nın ardından Basra Körfezi'nin girişindeki Hürmüz Adası'nı da işgal etti.

115 yıl boyunca Portekizlilerin hakimiyetinde kalan adada ünlü komutan Alfonse de Albuquerque'nin emriyle inşa edilen kale günümüzde tarihe meraklı turistlerin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanı kaplayan kalede 3 burç, komutanlık merkezi, su deposu ve kilise bulunuyor. Kireç taşından inşa edilen kalede toplar ve mancınık mühimmatı için de büyük bir depo yapılmış.

Hayvan silüetlerini andıran kaya parçaları ilginç manzaralar sunuyor

Adada Portekiz Kalesi'nin yanı sıra "Cadılar Vadisi" olarak bilinen bölge de rağbet görüyor.

Sahil kenarındaki tepelerin üstünde değişik hayvan silüetlerini andıran kaya parçaları, bölgeyi ziyaret edenlere ilginç manzaralar sunuyor.

Hürmüz'ü sanat merkezi olarak dünyaya tanıtma planı

Hürmüz Adası'nın Müdürü Mecduddin Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 42 kilometrekare yüz ölçümüne sahip adada günümüzde yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığını söyledi.

Hüseyni, seramik ve makyaj malzemesi olarak kullanılan kırmızı toprağı ve elmas gibi parlayan tuzuyla ünlü adayı Portekiz, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya, Japonya ve Çin gibi ülkelerden turistlerin ziyaret ettiğini belirtti.

Adanın coğrafi önemine de dikkati çeken Hüseyni, "Hürmüz Adası, İran'ın en hassas ve stratejik noktalarından birinde yer alıyor, ülkenin karasularının kritik bölgesinde yer aldığı için çok önemli bir fiziksel konuma sahip." ifadelerini kullandı.

Adaya daha çok sanat meraklılarının geldiğini ve bu yüzden Hürmüz'ü bir sanat merkezi olarak dünyaya tanıtmak istediklerini dile getiren Hüseyni, yabancı turistleri çekmek için İran Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yerel halka ve tur rehberlerine kurs verdiklerini aktardı.

Basra Körfezi, Hindistan, Portekiz, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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