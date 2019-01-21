Son Dakika Haberleri: İrem Derici Kocaeli'de Hayranlarını Coşturdu

İrem Derici Kocaeli'de Hayranlarını Coşturdu

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir alışveriş merkezinin 3. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde sahneye çıkan İrem Derici, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

İrem Derici Kocaeli'de Hayranlarını Coşturdu, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir alışveriş merkezinin 3. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde sahneye çıkan İrem Derici, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezinin (AVM) 3. açılış yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Alışveriş merkezinde gerçekleşen konsere Derici hayranları yoğun ilgi gösterdi. Ünlü şarkıcı, sevgilisi Ataberk Özdene'nin de aralarında olduğu dans ekibi ile sahnedeki gösteri ile hayran bıraktı. "Dantel", "Nabza Göre Şerbet", "Zorun Ne Sevgilim" başta olmak üzere yaklaşık 10 şarkısını seslendiren Derici'ye hayranları konser boyunca eşlik etti. Konser sırasında hayranları ile sohbet de eden Derici, alışveriş merkezinin yıl dönümü pastasını da kesti. Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından ünlü şarkıcı hayranlarına veda etti. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:33 Kaynak: İHA

İzmit, İrem Derici, Kocaeli, Magazin
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