Son Dakika Haberleri: İrem Derici Söyledi, Sevgilisi Dans Etti

İrem Derici Söyledi, Sevgilisi Dans Etti

1 saat önce

İZMİT'teki, alışveriş merkezinde İrem Derici verdiği konserde sevilen şarkılarını seslendirirken, sevgilisi Ataberk Özdene kendisine danslarıyla eşlik etti.

İrem Derici Söyledi, Sevgilisi Dans Etti, System.String[]
İZMİT'teki, alışveriş merkezinde İrem Derici verdiği konserde sevilen şarkılarını seslendirirken, sevgilisi Ataberk Özdene kendisine danslarıyla eşlik etti.

İldeki alışveriş merkezinin 3. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında İrem Derici, sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren İrem Derici, yağan yağmura rağmen alanı dolduran hayranlarına güzel bir akşam yaşattı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan İrem Derici'yi hayranları cep telefonlarıyla kaydederek konser anını ölümsüzleştirdi.

İrem Derici, son dönemlerde çok sık gündeme gelen kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ataberk Özdene ile sahneye çıktı. Derici şarkılarını seslendirirken Ataberk Özdene yanında bulunan 3 dansçıyla beraber dans ederek sevgilisine eşlik etti.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:18 Kaynak: DHA

İrem Derici, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayalıklarda Fotoğraf Çekmeye Çalışan Sosyal Medya Fenomeni, Feci Şekilde Can Verdi Kardeşini Öldüren Eşini Koruyan Abla Çiğdem Çakırer, Canlı Yayında Cinayeti İtiraf Etti

Demet Akalın-Okan Kurt Çiftinin, Ayrıldığı İddia Edildi Tarık Mengüç ve Oğlu Baran'ın Dansı Canlı Yayında Olay Yarattı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 22:37:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İrem Derici Söyledi, Sevgilisi Dans Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]