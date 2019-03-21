Son Dakika Haberleri: İrfan Can Kahveci Kadrodan Çıkarıldı

İrfan Can Kahveci Kadrodan Çıkarıldı

7 dakika önce

A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı.

İrfan Can Kahveci Kadrodan Çıkarıldı, System.String[]
A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı. A Milli Takım'ın dün yapılan antrenmanında sağ kasığından sakatlanan Medipol Başakşehir futbolcusu İrfan Can Kahveci, milli takımın oynayacağı Arnavutluk ve Moldova maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:11 Kaynak: İHA

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