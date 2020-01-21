Irkçı tezahürat nedeniyle 50 bin euro ceza alan Lazio, faturayı taraftara kesti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Irkçı tezahürat nedeniyle 50 bin euro ceza alan Lazio, faturayı taraftara kesti - Son Dakika Dünya

Irkçı tezahürat nedeniyle 50 bin euro ceza alan Lazio, faturayı taraftara kesti

6 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'da başkan Claudio Lotito, UEFA'nın ırkçılık ve ayrımcılık talimatlarına aykırı tribün olayları nedeniyle kulübe kestiği 50 bin euroluk para cezasını, sorumlu taraftarlara fatura etti

Irkçı tezahürat nedeniyle 50 bin euro ceza alan Lazio, faturayı taraftara kesti, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'da başkan Claudio Lotito, UEFA'nın ırkçılık ve ayrımcılık talimatlarına aykırı tribün olayları nedeniyle kulübe kestiği 50 bin euroluk para cezasını, sorumlu taraftarlara fatura etti.


Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre, bu sezon UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele ederek, elenen Lazio, 3 Ekim'de Fransa temsilcisi Rennes ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta, taraftarının neden olduğu olaylar sebebiyle UEFA'dan ceza aldı.

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İtalya Serie A, Lazio, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:47 
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