Irmaktaki su seviyesi yükseldi, iskeleler su altında kaldı - Son Dakika
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Irmaktaki su seviyesi yükseldi, iskeleler su altında kaldı

6 saat önce

BARTIN'da 3 gündür etkili olan yağmurla birlikte su seviyesi yükselen Kirazlı Köprü Barajı'nın kapakları, kontrollü şekilde açıldı.

Irmaktaki su seviyesi yükseldi, iskeleler su altında kaldı, System.String[]

BARTIN'da 3 gündür etkili olan yağmurla birlikte su seviyesi yükselen Kirazlı Köprü Barajı'nın kapakları, kontrollü şekilde açıldı. Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesiyle gezi teknelerinin iskeleleri su altında kaldı.

Bartın kent merkezine son 3 günde ortalama 50 kilogramın üzerinde yağış düştü. Zaman zaman şiddetini artıran yağış özellikle Ulus ilçesi, Abdipaşa, Kozcağız, Hasankadı ve Kumluca beldelerinde etkili oldu. Kirazlı Köprü Barajı'nın da su seviyesi yükseldi. Bunun üzerine kontrollü olarak kapaklar açılarak, su tahliyesi yapılmaya başlandı. Barajda su tahliyesinin dengeli olması için derivasyon tünelinden de tahliye yapılıyor. Kozcağız Barajı'nda ve Kışla sel kapanında ise su kontrollü şekilde tahliye ediliyor. Kirazlı Köprü Barajı içerisinde sel sularıyla birlikte çeşitli atıkların kirlilik oluşturduğu görüldü.

Bartın Irmağı'nın 5 metre yükseldiğini belirten Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Şu anda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ekiplerimiz her zaman olduğu gibi hazır halde bekliyor. Fen işleri ve itfaiye ekiplerimiz, sürekli ırmaktaki su seviyesini kontrol ediyor. Yalı mevkiinde bulunan gezi teknelerinin olduğu yerdeki iskeleler su altında kaldı. Su seviyesi şu anda yürüyüş yoluna çıkmadı. Yine Çağlayan piknik alanına giden yolumuza da şerit çekilerek, araç ve yaya geçişine kapatıldı" dedi.

Başkan Akın, barajın seli önlediğini söyleyerek, "Tabi şunu da belirtmek isterim, Kirazlı Köprü Barajı geçmiş yıllarda yaşanan ani sel yükselmesini de önledi. Yağmur yağdığında barajın kapakları kontrollü olarak açılıyor ve su birikmesinin önüne geçilmiş oluyor. Kapaklardan bırakılan suyun yanı sıra derivasyon tünellerinden bırakılan su da kent merkezinden geçen ırmaktaki su seviyesini ani olarak önlemiş oluyor. Bu şekilde geçmiş yıllarda yaşanan ani sel baskınlarını da yaşamamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.


Kirazlı, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:39 Kaynak: DHA
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