İş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika

İş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi

14.04.2021 14:06
İş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi, System.String[]

Beşiktaş'ta 2018 yılında bir dairede iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Beşiktaş'ta 2018 yılında bir dairede iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Muhammet Faruk Aydın, sanıklardan Sergen'in maktül yere düşünceye kadar ateş ettiğini ve "Kimseye zarar vermek istemiyorum" diyerek olay yerinden ayrıldığını anlattı.

Ünlü bir giyim firmasının sahibi Ali Rıza Gültekin 14 Kasım 2018 günü Beşiktaş Balmumcu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, cinayetin Barışerler olarak tanınan suç örgütü üyelerince işlendiği belirlenmişti. Olaya ilişkin 25 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklardan Mehmet Savaş Sayılır, Abdulkadir Akkoyun, Metin Temur, Vasfi Unutmaz, Recep Eren, Hülya Sağdıç ve Ethen Reşitoğlu hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Sergen Güler, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Muhammet Faruk Aydın beyanında, "Kumar hakemliği yaptığım için beni Etiler'e çağırdılar. Nurettin, Süleyman, Batmanlı Apo, Karslı Celal ve Ali Rıza geldi. Etilerdeki mekan soğuk olduğu için Balmumcu'daki mekana geçtik. Odada oyun oynanmaya başladı. Sonra Cafer geldi. Karslı Celal kalktı yerine Cafer oturdu. Salona oyuncular gelmeye başladı. Bir süre sonra içeriden, polis geldi diye bir ses geldi. Süleyman ve Nurettin kalktı, balkona gitti. Bende kağıtları toplamak istedim. Ali Rıza abi biraz kızdı 'polis gelse de hallederiz' dedi. Masadan oyuncu eksildiği için oyuncu çağırmaya gittim. Mustafa içeri gitti, Sergen çaycıyla konuşuyordu, 'oynar mısın?' dedim, 'oynamaya geldim' dedi, ben de 'tamam' dedim. Sergen gelince Ali Rıza kızdı 'sen mi karşımda oynayacaksın' dedi. Sergen de 'paramızla oynuyoruz dedi. Ali Rıza 'benim masamda' oturma dedi. Sergen 'herkes parasıyla oynuyor' dedi Ali Rıza kağıtları Sergen'e fırlattı. İkisi de elini beline attı. Ali Rıza kalkar kalkmaz geri oturdu ve silahı düştü. Sergen silahı aldı. Ali Rıza korumalarına 'bunu öldürün' dedi. Sergen de Ali Rıza'ya yere düşene kadar sıktı. Sergen 'kimseye zarar vermek istemiyorum' diyerek gitti" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti tanık beyanının ardından sanık Osman Ilgın hakkında yakalama kararı çıkartılmasına, sanık Mehmet Özdemir'in zorla getirilmesine, sanıklar Baran Barışer, Mustafa Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Rıdvan Doğan'ın yakalama emirlerinin devamına hükmetti. Tutuklu sanıklar Ozan Araz ile Sergen Güler'in tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suç işlemek amacıyla örgüt kuran Mehmet Barışer'in alacak verecek meselesi nedeniyle azmettirmesi sonrasında Mustafa Barışer, Rıdvan Doğan, Sergen Güler ve Baran Barışer'in iş adamı Ali Rıza Gültekin'i tasarlayarak kasten öldürdükleri anlatılmıştı. İddianamede 25 sanık hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'örgüt üyeliği', 'yağma', 'kasten öldürme' suçlarından değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Mehmet Barışer'in silahlı bir şekilde oluşturduğu örgüt kapsamında kumarhane işletmeciliği yapma, tefecilik faaliyetlerinde bulunma, tefecilik ve kumar faaliyetleri konusunda insanlar üzerinde korku baskı ve tehdit yaparak kendi lehlerine sonuç almayı amaçladıkları da iddianamede anlatılmıştı. - İSTANBUL

İş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Ali Rıza Gültekin, İstanbul, Beşiktaş, İş Adamı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika


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