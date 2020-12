İş adamından örnek davranış - Son Dakika

İş adamı Erdoğan Uludağ, 1994'ten bu yana yardıma ihtiyacı olan kişilere destek sağlıyor. Yardım etmeyi, paylaşmayı hayatının odağına koyan Uludağ, Eylül 2020 tarihinde kurduğu Umudum Olur musun Derneği ile yaraları sarmaya devam ediyor.

Pandemi sürecinde, uzaktan eğitimde maddi zorluklar nedeniyle tablet, telefon vb. erişimi olmayan çocuklara yardım eli uzatan Dernek şu ana kadar 750 öğrencinin tablete ulaşımını sağlayarak eğitimlerine destek oldu.

Dernek, 16 Aralık'ta yola çıkacak destek paketi ile şimdi de Manisa'daki öğrencilere ulaşacak.

1300 öğrenciye kitap desteği, 500 çocuğa mont ve bot, 500 çocuğa da oyuncak ulaştıracak destek paketi çocukların ve gençlerin hem eğitimine hem de sosyal hayatına katkıda bulunacak.

Destek paketi Manisa'ya ulaşırken, Umudum Olur musun Derneği Başkanı Erdoğan Uludağ ve Sanat Kurulu Başkanı Müfit Can Saçıntı da 17 Aralık tarihinde, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelecek.

Uludağ ve "Mandıra Filozofu" filmiyle hafızalara kazınan oyuncu, senarist ve yönetmen Müfit Can Saçıntı öğrencilerle sohbet edip, onların taleplerini dinleyecek.

"Sadece maddi değil, yapabileceğimiz her türlü desteği vermeye çalışıyoruz"

Umudum Olur musun Derneği, savunmasız, zor durumda olan her insana ve her canlıya ulaşıyor. Elliye yakın gönüllüden oluşan ekibiyle 26 yıldır insanlara ulaşan Uludağ, "Biz sadece maddi destek sağlamıyoruz. Umudu olabileceğimiz her insana, hayvana kısacası canlıya ulaşmaya çalışıyoruz. Örneğin, dövüşten kaçan bir devenin hayatını kurtararak ona da umut olduk" dedi.

Derneğin kurucusu ve başkanı Erdoğan Uludağ, "Tavus kuşunu kesip yiyecekler, yardım et abi" diye bile yardım isteği aldıklarını, "Savunmasız, zor durumda olan her insana ve her canlıya ulaşmaya devam edeceklerini" belirtti.

Başta sosyal medya olmak üzere çok sayıda mecra üzerinden günde 3 bine yakın yardım talebi aldıklarını dile getiren Uludağ, "Biz ihtiyacı olan her kesime ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle belirli bölgelerde kadınların ekonomiye kazandırılması için canla başla çalışıyoruz. Kadınlarımıza fide desteği verdik ve onların yetiştirdiği ürünleri satın aldık" değerlendirmesini yaptı.

"İstismar ve intihar haberleri 3. sayfalardan çıkmalı"

Şu ana kadar 30'un üzerinden cinsel istismar davasına müdahil olan Umudum Olur musun Derneği, mağdurlara hukuki desteğin yanında uzman kişiler aracılığıyla psikolojik destek de sağlıyor. Ekiplerinde avukat, psikolog, psikiyatri uzmanı gibi çok sayıda iş alanından insanın yer aldığını söyleyen Uludağ, "Gazetelerin üçüncü sayfalarında yer alan istismar ve intihar haberlerinin sayısının azaltılması, istismar suçunu işleyenlerin en ağır cezaları almaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

" İstanbul'da denizi görmeyen yüzlerce çocuk var"

Önümüzdeki dönemlerde yapacakları yardım kampanyalarına da değinen Uludağ, İstanbul'da yaşayan ancak bu zamana kadar denizi görmemiş olan 1 milyona yakın çocuğa İstanbul'u gezdireceklerini söyledi.

Türkiye'de 18 milyon çocuk işçinin olduğunu belirten Uludağ, "Bu çocuklar arasında okula hiç gidemeyenler kadar sabah okuluna gidip akşam çalışmak zorunda olanlar da yer alıyor. Biz ülkemizdeki tüm çocukların eğitimlerine yaşıtları gibi devam etmesini arzuluyoruz" dedi.

Pandemide hijyen, gıda ve kömür yardımı korona virüs pandemisi nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan kişilere gıda, maske, temizlik malzemesi ve yakacak desteğinde bulunan Dernek, yedi bölgede temsilcilik açarak yardıma ihtiyacı olanların taleplerine daha kolay ulaşmayı hedefliyor. - ANKARA