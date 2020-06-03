İş Bankası'nın tarihi binası resim müzesi olacak - Son Dakika

İş Bankası'nın tarihi binası resim müzesi olacak

Türkiye İş Bankası'nın İş Bankası'nın Beyoğlu'ndaki tarihi binası İş Sanat çatısı altında resim müzesi olarak restore edilecek.

İş Bankası'nın tarihi binası resim müzesi olacak, System.String[]

Türkiye İş Bankası'nın İş Bankası'nın Beyoğlu'ndaki tarihi binası İş Sanat çatısı altında resim müzesi olarak restore edilecek.

İş Sanat'tan yapılan açıklamada, Türkiye İş Bankası'nın resim koleksiyonuna ev sahipliği yapmak üzere müze olarak tahsis edilen Beyoğlu şubesinin tarihi binasının restorasyonu için proje çalışmalarının ve izin sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, İstiklal Caddesi'nde Odakule'nin hemen yanında bulunan, 1953-2016 yılları arasında İş Bankası Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren tarihi eser statüsündeki binanın restore edilerek resim müzesine dönüştürülecek olmasından sevinç duyduklarını kaydetti.

Tarihi binanın Beyoğlu'nun kültürel kimliğinin kıymetli öğelerinden biri olduğunu ve restorasyon projesi için izinlerin uzun bir sürenin ardından tamamlandığını aktaran Üreten, şunları söyledi:

"Proje süreci her ne kadar meşakkatli görünse de böylesi mimari yapıların kent belleğinin korunmasında ve geleceğe aktarılmasında önemli bir yeri olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tarihi binaların müze olarak değerlendirilmesi konusunda deneyimimiz var. İstanbul Eminönü'nde Yenicami Şubemizin tarihi binasında 2007 yılında açılan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus'ta tarihi genel müdürlük binamızda geçen yıl hizmete başlayan İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin ardından 3. müzemizin hazırlık çalışmalarında büyük bir adım atmış olmanın heyecanı içerisindeyiz. Resim müzesi olarak hizmet verecek olan binada İş Bankası'nın 1940'lı yıllardan bu yana oluşturduğu sanat eserleri koleksiyonu sergilenecek."

"Kültür sanat işlevleriyle donatılmış bir yapı olacak"

Mimari projesi Teğet Mimarlık tarafından hazırlanan restorasyon inşaatı kısa bir süre içinde başlayacak olan binanın proje müellifi Ertuğ Uçar ise proje sürecinin heyecan verici olduğunu söyledi.

Yapının etkileyici ve heybetli bir Beyoğlu apartmanı olduğunu belirten Uçar, "İstiklal'in yeni müzesi, zemin kata yayılarak Odakule meydanına açılan kitabevi, sanat kütüphanesi, çok amaçlı salonu, atölyeleri ve sergi katlarıyla tamamen kültür sanat işlevleriyle donatılmış bir yapı olacak." dedi.

Mimarı olmanın dışında, bir kültür sanat izleyicisi olarak da heyecan duyduğunu dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"Koruma disiplininin alışkanlıklarını sorgulayan bir tasarım yaklaşımıyla, 20. asır başına tarihlenen bu tipik Beyoğlu apartmanının orijinal atmosferini yaşatırken günümüz çağdaş müzesinin ihtiyaçlarına cevap oluşturmayı amaçladık. Bu doğrultuda cephe hattının hemen gerisindeki oda silsilesini, yapının ana merdivenini ve tarihi asansörü tüm süsleme, bezeme ve malzemesiyle yerinde koruyoruz. Müzenin ihtiyacı olan daha geniş sergi holleri, servis asansörleri, yangın merdiveni ve teknik şaftlar içinse yapının merkezinde ince uzun bir dilimi, deyim yerindeyse bir keson yapı olarak bodrumdan çatıya tekrar kuruyoruz. Binanın merkezindeki bu betonarme çekirdek aynı zamanda yapının meyvesinin, yani koruduğumuz büyük ve değerli kısmının ayakta kalmasını sağlayan bir güçlendirme işlevi de görecek."

"İş Sanat çatısı altında hayata geçirilecek"

Bankanın Beyoğlu şubesi olarak 63 yıl boyunca hizmet veren tarihi binanın müze olarak yenilenmesi için inşaat çalışmaları kısa süre içinde başlatılacak.

Tarihi binadaki yeni müze, müzikten plastik sanatlara, müzecilikten arkeolojik çalışmaların desteklenmesine kadar pek çok alanda faaliyet gösteren İş Sanat çatısı altında hayata geçirilecek.

Yeni resim müzesinde çok amaçlı galeri ve atölyelerin yanı sıra Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları kitabevi, kafe ve restoran bölümleri de olacak.

Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiş olan, 1900'lü yılların başında zemin katı ticari amaçlı, diğer katları konut olarak inşa edilen bina, bodrum ve zemin katların yanı sıra beş normal kat ve bir teras katından oluşuyor.

Yapı, Beyoğlu'ndaki 20. yüzyıla ait apartmanlar arasında gerek konum gerekse mimari açıdan dikkat çeken örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

İş Bankası, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 06:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş Bankası'nın tarihi binası resim müzesi olacak - Son Dakika

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