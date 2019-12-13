İş dünyası ve meslek okulları 'geleceğimiz' için birlikte hareket ediyor - Son Dakika
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İş dünyası ve meslek okulları 'geleceğimiz' için birlikte hareket ediyor

6 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 17 ayrı mesleki ve teknik okulda dönüşüme yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İş dünyası ve meslek okulları 'geleceğimiz' için birlikte hareket ediyor, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 17 ayrı mesleki ve teknik okulda dönüşüme yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


BTSO, Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi'ni ekim ayında hayata geçirdi. Abidin Şakir Özen'in başkanlık görevini yürüttüğü konsey, çalışma alanı olan 17 okulda iş dünyası kuruluşları ve sanayi bölgeleri ile birlikte hareket ediyor. Konseyin koordinasyonundaki 17 okulun 9'unda BEBKA destekli projeler devam ediyor. Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iş dünyası kuruluşları ve BEBKA'nın da desteklediği program kapsamında BTSO Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi de yol haritasını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Konsey Başkanı Abidin Şakir Özen ve konsey üyeleri 2 hafta boyunca okullarda istişare toplantıları düzenledi. Atatürk MTAL, Hüseyin Özdilek MTAL, Şehit Erol Olçok MTAL, Görükle MTAL, TSO Gürsu MTAL, Şehit Hakan Ünver MTAL, Tophane MTAL ve Osmangazi MTAL'i ziyaret eden konsey üyeleri önümüzdeki dönemde de okul ziyaretlerine devam edecek.


Okul-sanayi iş birliği vizyonunun en önemli hamlelerinden biri olan 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi' doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden BTSO Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi Başkanı Abidin Şakir Özen, "İnsan kaynağının temelini de mesleki eğitim oluşturuyor. Şubat ayında Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay arasında imzalanan protokolle de mesleki eğitim alanındaki çalışmalarımızı yeni bir boyuta taşımıştık. Konsey olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.


Proje kapsamında 17 okulun başta yüksek teknoloji olmak üzere farklı alanlarda tematikleştirilmesi hedefleniyor. Proje ile firmaların ihtiyaçları doğrultusunda okullarda eğitim kalitesini yükseltecek makine, teçhizat ve atölye yatırımları gerçekleştirilecek. Protokol kapsamında okulların yürüttükleri projelerin koordinasyonunun sağlanması, meslek liselerinin sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücünü yetiştirecek bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:48 Kaynak: İHA
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