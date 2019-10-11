Son Dakika Haberleri: İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları
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İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları

7 dakika önce

İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajlarıİSTANBUL - İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na yönelik destek mesajları geliyor.

İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları

İSTANBUL - İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na yönelik destek mesajları geliyor.

İş adamları ve bazı kurum ve kuruluş başkanları geçtiğimiz gün Fırat'ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı için destek mesajları yayınlıyor. İş adamları kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajlarda harekata destek, Mehmetçik'e başarı dileklerini ilettiler.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu mesajında "Şanlı ordumuzu koru ve muzaffer eyle ya Rabbi. Ülkemizin dirliğine, birliğine göz dikenlere fırsat verme. Kalbimiz ve duamız Mehmetçiklerimizle. Sefer bizden, zafer Allah'tan" diyerek askerlerimize destek oldu.

DEİK Başkanı Nail Olpak da terörü lanetleyerek, "Terör unsurlarına karşı, barış ve sınırlarımızın korunması için mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Hepimizin duaları sizlerle" mesajını paylaştı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, kahraman Türk ordusuna başarı dileyerek, "Barış Pınarı Harekatı başladı. İTO'nun temsil ettiği 420 bin üyemiz adına söylemek isterim ki, iş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır, arkasındadır" ifadelerini paylaştı.

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, paylaştığı mesajda, "Barış Pınarı Harekatı'nın sınırlarımızda güvenlik ve huzuru kalıcı olarak sağlamasını dileriz. Kahraman ordumuzun görevini başarı ile tamamlamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hacı Sabancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak "Allah ordumuzun ve Mehmetçiğin yanında olsun" mesajını yayınladı.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken de mesajında "Ülkemizin ve Suriye'nin sınır güvenliğini korumak amacıyla başlatılan #BarışPınarıHarekatı'nda dualarımız kahraman Mehmetçiğimiz ile. Ayağınıza taş değmesin, Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

İş adamı Erol Bilecik de harekata destek veren isimler arasında yer aldı. Bilecik mesajında "Kahraman Mehmetçiğimiz tarih boyunca bölgemizde barışın ve huzurun teminatı olma görevini başarıyla yerine getirdi. Bu kadim görevin en hayati aşamalarından biri olan #BarışPınarıHarekatı'nda askerlerimize zafer diliyorum" ifadelerini kullandı.

İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:31 Kaynak: İHA
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