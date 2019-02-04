İş Güvenliği İçin Söz Sırası Çocuklarda

En etkili kampanya İzmir'den geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iş kazalarını azaltmak, iş ve işçi sağlığını korumak amacıyla "Geleceğimi şansa bırakma" adlı farkındalık çalışması başlattı. Belediye'nin farklı birimlerinde görev alan personelin iş güvenliği kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla hazırlanan uyarı afişlerinde, işçilerin kendi çocukları da yer aldı. Anne ve babalarınınişyerine gelerek burada onlarla fotoğraf çektiren çocukların anne vebabalarınasöylediği sözler ise afişlerin sloganı oldu.

"Bizim geleceğimiz sana emanet"

Çocuklar afişler aracığıyla anne ve babalarına, "Babacığım lütfen işyerinde dikkatli ol, kendini iş kazalarına karşı koru. Akşam eve gelmeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Annem, kardeşim ve ben seni çok seviyoruz", "Anneciğim senin güvenliğin, benim mutluluğum ve geleceğimizdir. Eldiven takmayı unutma", "Babacığım iş güvenliği önlemlerini al, sevdiklerinin yanında kal. Baretini takmayı unutma", "Babacığım güvenlik önlemlerini almadan işe başlama. Unutma! Bizim geleceğimiz sana emanet" diye seslendi.

Hedef sıfır kaza

Türkiye'de iş kazalarının çoğunluğunun dikkatsizlikten ya da koruyucu donanım kullanmamaktan kaynaklı olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Bu konuda örnek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sık sık eğitim çalışmalarımız oluyor. Gerekli uyarıları yapıyoruz. Hizmet birimlerinde duvarlarda uyarı levhalarımız var. Bir sorunu,sıkıntısı olan işçimiz varsa ilgileniyoruz, izne çıkarıyoruz. Amacımız sıfır kaza... İstatistiklere göre, iş kazalarının çoğu dalgınlıktan kaynaklanıyor. Biz de bu konuda daha fazla dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde böyle bir çalışma yapmak aklımıza geldi. İşçilerimizin afişlerde çocuklarını gördükçe kendi emniyetlerini sağlamak için daha duyarlı olacaklarına inanıyoruz" dedi.