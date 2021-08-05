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İş İnsanı Ali Atalı: "Ankara'nın en nezih mekânı Camekan Coffee & Roastery şimdi İstanbul'da - Son Dakika

İş İnsanı Ali Atalı: "Ankara'nın en nezih mekânı Camekan Coffee & Roastery şimdi İstanbul'da

05.08.2021 14:13
İş İnsanı Ali Atalı:

İş insanı Ali Atalı tarafından "Kafe sektörüne yeni bir soluk" diye açılan ve Ankaralıların beğenisini toplayan Camekan Coffee & Roastery'nin İstanbul şubesi için hazırlıklar başladı.

Bu ikinci ayağın Ankaralı müşterilerinin teşvikiyle olduğunu söyleyen Atalı, Ankaralı dostlarımız "Neden İstanbul'da yok" demese İstanbul fikri aklımızda yoktu der ve devam eder." Elbette ki bu bizi çok gururlandıran bir geri bildirim. Misafirlerimizin bizden memnun olması, bizim de ufkumuzu açtı ve İstanbul'dan sonra Franchise olarak hizmete Tüm Dünya'da devam etme kararı aldık" diyerek İstanbul'un da son durak olmayacağını belirtmektedir.

Türk ve Dünya mutfağının kombinasyonundan oluşan menülerinin özenle hazırlandığını belirten Atalı, menüde bulunan her seçeneğin, denenmiş, müşteri memnuniyetiyle orada kalmayı hak etmiş seçenekler olduğunu da söyleyen Atalı, üstelik derdimiz sadece görsellik değil. Hijyen, sağlık, lezzet ve son olarak da sunum diyerek hizmet ilkelerini sıralar.

Kahveleriyle de iddialarını dile getiren Atalı," Dünya'nın en kaliteli çekirdeklerinin taze çekilip özel demleme yöntemleriyle sunulduğu geniş bir kahve yelpazemiz var. Kahvelerimizin kokusunu asla unutamayacaksınız "diyerek iddialarını pekiştirir. İçeceklerin kahveyle sınırlı olmadığını, el yapımı, doğal ve sağlıklı içeceklerin de lezzetli yemeklere eşlik ettiğini savunan Ali Atalı, tatlılarımız tamamen Camekan Coffee & Roastery şeflerinin imzasıyla yorumlanmış bambaşka lezzetlerdir diyerek beklentiyi çok yükseklere çıkartmaktadır.

Her türlü kutlamalarda, iş toplantılarında ya da özel günlerde de hizmetten kaçınmayan Camekan Coffee & Roastery kişiselleştirilmiş hizmetlerin, toplu davetlerde de devam ettiğini söyler.

Yemeklerimizin yanında mekanın atmosferiyle de başkalık yaratmaya çalıştık diyen Atalı, metrekareye 10 insan düşen Kafelerin devrinin kapandığını belirterek İstanbul Camekan Coffee & Roastery için 1500 metrekarelik bir alan planladıklarını açıklar. İnsanların dip dibe olmadığı, kendi alanlarında özgür olabildikleri mekanlar hedeflediklerini söyleyen Atalı, kaliteli müzikler eşliğinde muhteşem sohbetlere eşlik edecek bir mekan anlayışıyla ilerlediklerini dile getirir.

Özellikle 150 çalışanın aynı işletmede olduğu bir mekanın gerçek üstü olduğunu söyleyen Atalı, bizim için müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermek öncelikli kriterdi. Bu anlamda bu olmazı olur kıldık diyerek 150 çalışanı olan bir kafe hizmeti verdiklerini belirtti. Kişilerin rahatlamak için geldiği mekanlarda gerilip gitmesine çok üzüldüklerini belirten Atalı, çoğu meslektaşlarının bu yanlışa düştüğünü, müşteriye eğreti davrandıklarını eleştirerek bizim önceliğimiz müşterinin rahatı ve keyif alması diyerek işletme politikalarını açıklar.

İstanbul'un en güzel yerlerinde, sevdikleriyle nezih bir yemek daveti ya da dostlarıyla iş arası bir kahve sohbeti yapacakların adresi olmaya aday olan Camekan Coffee & Roastery, aynı zamanda çocuk dostu bir kafe olarak hizmet sunmaktadır. Anneler de dinlensin diye bir mottoları olduğunu söyleyen Atalı, İstanbul'daki anneleri de aynı şekilde rahat ettirmeyi planlamaktayız diyerek çalışanların da bu konuda çok hassas olduklarını da özellikle belirtir.

Ankara'daki memnuniyet ifade edengeri bildirimleri İstanbul'a taşıyacak olan Camekan Coffee & Roastery sektöre çok hızlı adım atacağa benziyor.

İş İnsanı Ali Atalı: Ankara'nın en nezih mekânı Camekan Coffee & Roastery şimdi İstanbul'da

Yemek Tarifi, İstanbul, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İş İnsanı Ali Atalı: 'Ankara'nın en nezih mekânı Camekan Coffee & Roastery şimdi İstanbul'da - Son Dakika


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