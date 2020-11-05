İş insanı cinayeti davasında 3 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika

İş insanı cinayeti davasında 3 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

05.11.2020 13:55
İş insanı cinayeti davasında 3 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi, System.String[]

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, 12 yıl önce iş insanı Aydın Koçaslan'ın (38) öldürülmesi ile ilgili davada mütalaa açıklandı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, 12 yıl önce iş insanı Aydın Koçaslan'ın (38) öldürülmesi ile ilgili davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, 4 sanıktan 3'ü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

İzmit'te bir inşaat şirketinin sahibi olan Aydın Koçaslan ve şirketinin muhasebecisi B.A.A, 20 Nisan 2008 tarihinde Başiskele ilçesi Bahçecik mevkisindeki ormanlık alanda feci şekilde dövülmüş halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Muhasebeci B.A.A. tedavisinin ardından taburcu olurken, yaklaşık 7 ay hastanede kalan Aydın Koçaslan hayatını kaybetti. Olayla ilgili açılan soruşturmada çelişkili ifadeler vermesi nedeniyle şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan muhasebeci B.A.A., Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılandığı davadan delil yetersizliği sebebiyle 13 Mart 2013'te verilen karar ile beraat etti.

Ocak ayında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin faili meçhul kalan dosyayı yeniden açmasının ardından, Aydın Koçaslan'ın yanında olan B.A.A. ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, B.A.A., F.G., B.A.Y. ve K.K. tutuklandı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada B.A.A., F.G., B.A.Y. ve K.K. koronavirüs tedbirleri sebebiyle tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılırken, Koçaslan'ın ailesi ile avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Olay sonrasında Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanık B.A.A.'nın delil yetersizliği sebebiyle beraat ettiğine dikkat çekilen mütalaada, "Ceza Yargılama Yasası'nın 223'üncü Maddesi'nde yer alan 'Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir' maddesi nedeniyle, B.A.A. hakkında açılan kamu davasının reddine karar verilmesi gerekliliği oluşmuştur" denildi.SON SAVUNMALARIN HAZIRLANMASI İÇİN SÜRE VERİLDİ

Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasında, sanıkların 'yağma' suçunu işlediklerine dair bir delil bulunamadığından dolayı bu suçtan beraat etmeleri istenirken, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma' suçunu işlediklerinin kesinleşmesi sebebiyle tüm sanıklara 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Ayrıca, sanıklar F.G., B.A.Y., ve K.K.'nin 'Tasarlayarak Adam Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmaları istendi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


İş insanı cinayeti davasında 3 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
İş insanı cinayeti davasında 3 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş insanı cinayeti davasında 3 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika


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